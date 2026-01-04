Venezuela'yı biz yöneteceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, operasyon sonrasında beraberindeki Dışişleri Bakanı ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine’le bir basın toplantısı düzenledi. ABD saldırısını canlı yayınla izlediğini belirten Trump, saldırı dolayısıyla ABD güvenlik güçlerine övgüler yağdırdı.

MUHALİFLERLE TEMAS HALİNDEYİZ

Maduro’nun “gözaltına alınmasından” sonra Venezuela’yı artık kendilerinin yöneteceğini ifade eden Trump "(Venezuela) Güvenli, uygun ve makul geçiş yapabileceğimiz bir zamana kadar ülkeyi yönetmeye devam edeceğiz. Ülkeyi rayına sokmak için ülkeyi devralacağız. Venezuela halkı için barış, özgürlük ve adalet istiyoruz. Venezuela'yı, halkın iyiliğini düşünmeyen başka birisinin ele geçirmesine izin veremeyiz. Bunun gerçekleşmesine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Venezuela’yı yönetecek kişileri belirlemeye çalıştıklarını dile getiren Trump, “İnsanlarla konuşuyoruz. Bu insanların kimler olduğunu size ileteceğiz" dedi.

MACHADO SAYGI GÖRMÜYOR

Trump, Maduro yerine göreve başladığı belirtilen Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'i işaret etti. Trump, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Redriguez ile kısa süre önce görüştüğünü aktararak, şunları söyledi: "Marco ile uzun bir görüşme yaptı ve 'Neye ihtiyacınız varsa yapacağız' dedi. Bence oldukça nazikti, ama aslında başka seçeneği yok." Trump, kendisinin hayranı olan muhalif lider Maria Machado'nun ise üstünü çizdi: “Ülke içinde destek ve saygı görmüyor. Kendisi çok iyi bir kadın ama ülkesinde saygı görmüyor."

PETROL ŞİRKETLERİMİZİ DEVREYE SOKACAĞIZ

ABD askerlerinin bölgede kalmaya devam edeceğini ifade eden Trump, Amerikan Donanması'nın oradaki pozisyonunu koruyacağını ve ABD'nin talepleri tam olarak karşılanana kadar bu durumun devam edeceğini söyledi. Trump, "ABD'nin dev petrol şirketlerini (Venezuela'da) devreye sokacağız, milyarlarca dolar harcayarak petrol altyapısını onaracaklar ve ülke için para kazanmaya başlayacaklar." ifadesini kullandı.

KOLONİ OLMAYACAĞIZ

Öte yandan Trump'ın "anlaştık" imasında bulunduğu Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez açıklama yaptı. Rodriguez, ABD'nin Nicolas Maduro'yu derhal serbest bırakmasını isteyerek, "Venezuela, hiçbir ülkenin kolonisi olmayacak. Maduro ulusun tek başkanı" diye konuştu.







