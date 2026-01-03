Maduro’nun ABD’de getirilmesi beklenen Tutukevi'nin görüntüleri

ABD güçleri tarafından yakalanan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ABD’deki New York’taki Metropolitan Tutukevi'ne getirilmesi bekleniyor. ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD’de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro’ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıkladı.
ABD güçlerince yakalanan Venezuela lideri Maduro'nun, New York'ta bulunan Metropolitan Tutukevi'ne nakledilmesi planlanıyor.
Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında uyuşturucu terörizmi ve kokain kaçakçılığı suçlamalarıyla dava açıldığını duyurdu.
New York'a getirilmesi beklenen Maduro'nun dosyasında, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma gibi ağır suçlamalar yer alıyor.
ABD makamları, yakalanan Venezuela Devlet Başkanı'nı sadece uyuşturucu ticaretiyle değil, aynı zamanda terörizm ve yasa dışı silah bulundurmakla da itham ediyor.