Wagner çekiliyor

Libya’nın yasal temsilcisi meşrû yönetim Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı Destek Güçleri Komutanı Nasır Ammar, Halife Hafter saflarındaki bazı Wagner güçlerinin (Rus paralı askerleri) cephelerden çekildiğini belirterek, “Erdoğan ve Putin arasındaki görüşmenin sonrasında, Wagner güçlerininden önemli bir kısmının cepheden ayrılarak Cufra askeri üssüne helikopterlerle gittiğini gözlemledik. Kalanlar sadece çekilme hattını tutuyor” dedi. Türkiye ve Rusya’nın 12 Ocak’tan itibaren ateşkes ilan edilmesi çağrısını UMH’nin memnuniyetle karşılık verdiğini aktaran Ammar, Hafter’in ise ‘başkentteki milislerle mücadele ettiği’ gerekçesiyle bu çağrıyı kabul etmediğini hatırlattı.

Nasır Ammar

‘ULUSAL ORDU’ YALANI

Ammar, Hafter’in kendilerine yönelik ‘milis’ suçlamasını reddettiklerini ve meşru hükümete bağlı güçler olarak sahada yer aldıklarının altını çizerek, “Asıl ortada bir milis gücü varsa, bu Hafter’in bizzat kendisi. Asıl milisleri üzerinden savaşan kendisi. Hafter, liderlik ettiği gruba ‘Libya Ulusal Ordusu’ diye isim koyuyor ama saflarında, Cancavid, Rus (Wagner) paralı askerleri, Sudanlılar, Mısırlılar, BAE’liler ve diğerleri var. Hafter’in ateşkesi reddetmesi bizim azmimizi artırdı” dedi. Hafter milislerinin Trablus’a saldırılarında özellikle Selahaddin’den Yermuk’a, Hallatat’tan-Ebu Selim’e doğru iki cephenin başkente en yakın ve en sıcak çatışma hatları olarak öne çıktığını aktaran Ammar, şu bilgileri verdi:

İNTİHARA GELMİŞ OLURLAR

“Hafter, başkentte intihar ediyor. Bu paralı askerlerini de intihara sürüklüyor. Bu cephelerde yaklaşık 500 kadar Rus olduğunu gözlüyoruz. Her cephede yaklaşık 250 kadar Wagner’in paralı asker var. Savaşı en yakın zamanda hızlı bir biçimde Hafter lehine sonuçlandırmak için getirilmiş yaklaşık bin kadar da (Sudan’ın Darfur bölgesinden) Cancavid milisleri var. Hafter Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa gibi ülkelerin Libya’daki vekilliğine soyunmuştur” ifadelerini kullandı.

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Türkiye’den hava savunma sistemi geldi

Kirpi

UMH’ye Bağlı Destek Güçleri Komutanı Nasır Ammar, Türkiye ve Libya arasında imzalanan mutabakat zaptı anlaşmalarını ‘kahraman, cesur, kardeş ve dost iki Müslüman halkın, ekonomik ve askeri alanda geleceğe yönelik yaptığı ittifak’ olarak tanımladı. İki ülke arasındaki askeri anlaşmanın darbeci lider Hafter’in başkente yönelik saldırısına karşı koyan savaşçılarına manevi güç kazandırdığını paylaşan Ammar, şunları kaydetti: “Türkiye, ciddi adımlar attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözünü tuttuğunu gördük. Bize anti-radar, hava savunma, radar sistemlerini ve aynı şekilde çok sayıda lojistik desteği sağlamak üzere Türkiye’den gelen teknik uzmanları memnuniyetle karşıladık. Bu bizim hakkımız, istediğimiz kişiden destek alabiliriz. Kendimizi bir saydığımız Türkiye ve Türk halkına teşekkür ediyoruz. Erdoğan’a bu adamlığından dolayı müteşekkiriz.”