Wall Street Journal'dan çok konuşulacak iddia: Abramoviç ve Ukraynalı müzakereciler zehirlendi

Wall Street Journal gazetesi, Rus oligark Roman Abramoviç ve iki Ukraynalı üst düzey müzakerecinin gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından zehirlendiğini öne sürdü.

ANALİSTLER TEYİT ETTİ

Hollanda merkezli araştırma grubu Bellingcat'teki analistler, Rus oligark Roman Abramoviç ve Ukrayna heyetinden iki kişinin 3 Mart'taki görüşmenin ardından 'kimyasal silah' ile zehirlenme ile tutarlı belirtiler gösterdiğini teyit etti.

Araştırma grubu Bellingcat sosyal medyadan yaptığı açıklamada,"Ukrayna ve Rusya arasında 3-4 Mart 2022'de yapılan barış görüşmelerine katılan heyetin üç üyesinin, kimyasal silahlarla zehirlenme ile tutarlı belirtiler yaşadığını teyit edebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bellingcat'in açıklamasında şu bilgiler yer aldı:

"Abramoviç, beraberinde bir başka Rus girişimci, Ukrayna Milletvekili Rustem Umerov ile müzakerelere katıldı. 3 Mart öğleden sonraki tur Ukrayna topraklarında gerçekleşti ve 22.00'ye kadar devam etti. Müzakere heyetindeki üç kişi ilerleyen saatlerde Kiev'de bir daireye çekildi, o gece sonradan göz ve deride yangı ile gözlerde keskin ağrı dahil olmak üzere ilk semptomları hissetmeye başladılar.

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"İNCELEME TALEBİNDE BULUNULDU"

Sonraki gün müzakereci grup, Rusya ile gayriresmi müzakerelere devam etmek için Kiev'den Polonya ve oradan İstanbul'a gitmek üzere Lviv'e geçti. Bir Bellingcat araştırmacısından kimyasal silah uzmanlarınca yapılan bir inceleme talebinde bulunuldu.

"ULUSLARARASI ZEHİRLENME SONUCU"

Uzaktan ve alanda yapılan incelemeye dayanarak uzmanlar, semptomların yüksek ihtimalle belirsiz bir kimyasal silahla uluslararası bir zehirlenmeden kaynaklandığı sonucuna vardı. Bellingcat araştırmacıları, daha düşük bir alternatif hipotezin ise mikrodalga ışınları kullanımını olduğunu düşünüyor. Abramoviç ile birlikte diğer iki kişinin semptomların belirmesinden önce sadece çikolata yediği ve su içtiği bildiriliyor. Heyetteki dördüncü kişinin de aynı şeyleri tükettiği fakat söz konusu belirtileri göstermediği aktarıldı."

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