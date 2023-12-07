Washington Post Hamas'ın 7 Ekim öncesindeki İsrail taktiğini yazdı: Dikkati böyle dağıtmışlar

Seksenli yıllarda Türkçeye tercüme edilen bazı eserlerde İsrail’in özellikle Irak ve benzeri, o döneme göre güç biriktirme ihtimali olan devletlerin bilim insanlarına yönelik suikastları açıkça anlatılıyordu. Bu türden eylemlerle yıpratma savaşına girdikleri gibi Mossad efsanesi ile karşı tarafta yılgınlık oluşturmak istedikleri anlaşılmıştı. Müdahalelere maruz kalan ülkelerin kendi başlarına hareket kabiliyetleri de son derece sınırlıydı. Üstelik biraz başını kaldıran kimi siyasî figürler, ABD