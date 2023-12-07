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Dünya

Washington Post Hamas'ın 7 Ekim öncesindeki İsrail taktiğini yazdı: Dikkati böyle dağıtmışlar

ABD merkezli Washington Post, İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde gündeme adeta bomba gibi düşen iddialar ortaya çıkardı. 'Hamas, 7 Ekim'de planladığı gibi İsrail'i sahte bir sakinliğe sürükledi' başlığıyla haberini manşete çıkaran gazetede, itiraf gibi açıklamalar yer aldı. Hamas'ın 7 Ekim öncesi izlediği politikayla planını İsrail'den nasıl sakladığı adeta gün yüzüne çıktı.

09:39 - 7/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı Harekatının üzerinden haftalar geçti. Dünya, 'İsrail nasıl engel olamadı’ sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

ABD merkezli Washington Post (WP) bu soruya cevap niteliğinde bir haber kaleme aldı.

İşbirliği izlenimi verildi

Adının gizli kalması koşulu ile WP'ye konuşan İsrailli yetkililer, Hamas'ın Tel Aviv ile iş birliğiyle ilgilendikleri izlenimini güçlendirmek için İsrail'e İslami Cihat hakkında istihbarat bile sağladığını söyledi.

İsrail merkezli YNet bu haberi 'Hamas, saldırı planlarını gizlemek için İsrail'e İslami Cihat hakkında istihbarat verdi' başlığı ile İsrail kamuoyuna duyurdu. Yani Hamas, saldırıdan önce İsrail'in planlarından haberdar olmaması için Tel Aviv'in dikkatini dağıtmak için İslami Cihat kartını oynadı. Tel Aviv'e Gazze'deki örgüt ile ilgili istihbarat verildi ve İsrail'in dikkati buraya kaydırıldı.

Sınırda kalabalık gösteriler

'Hamas, 7 Ekim'de planladığı gibi İsrail'i sahte bir sakinliğe sürükledi' başlıklı haberde 'İsrail'i rehavete sürüklemek için' son dönemde sınırda kalabalık gösteriler organize edildiği bilgisine de yer verildi.



#Washington Post
#İsrail
#Filistin
#Gazze
#Hamas
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