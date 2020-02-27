Dünya Washington Post Suriyede çaresiz insanların tek savunucusu Türkiye
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Washington Post: Suriye’de çaresiz insanların tek savunucusu Türkiye

Washington Post: Suriye’de çaresiz insanların tek savunucusu Türkiye

Amerikan Washington Post gazetesi, Batılı hükümetlerin Suriye’deki iç savaş konusunda birşey yapmadığını ve ülkede savaşın trajik bir felakete gittiğini belirterek, "Suriyeli çaresiz insanların tek savunucusunun Türkiye olduğunu" yazdı.

Haber Merkezi AA
Aralık ayından bu yana İdlib’de 900 bin mülteci Türkiye sınırına sığındı.
Aralık ayından bu yana İdlib’de 900 bin mülteci Türkiye sınırına sığındı.

Gazetenin bugünkü başyazısında İdlib’deki insani kriz ele alındı. Batılı hükümetlerin sonu gelecek gibi görünmeyen Suriye iç savaşından bıktığı aktarılan yazıda, kendi iç gündemlerindeki kutuplaşmalardan dolayı batının dikkatlerini Suriye’den çektiği vurgulandı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre aralıktan bu yana İdlib’de 500 bini çocuk 900 bin mültecinin Beşar Esed rejimi ve Rus saldırılarından kaçarak Türkiye sınırına sığındığı kaydedilen yazıda, mültecilerin sınır bölgesinde soğuk hava şartlarında sığınacak yer bulamadıkları da bildirildi.

  • Rusya ve Esed rejiminin muhaliflerin elindeki bölgeleri almak için sivillerin kaçmasını sağlayacak şekilde hava saldırıları düzenlediği belirtilen başyazıda, "Oradaki çaresiz insanların tek savunucusu son haftalarda bölgeye binlerce asker, tank ve top yığınağı yapan Türkiye’dir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu hafta sonuna kadar çekilmediği takdirde, Esed rejimine karşı saldırı başlatacağı tehdidinde bulundu." ifadeleri kullanıldı.

Ankara'da Türkiye ile Rusya arasındaki görüşmelerin dün başladığı hatırlatılan yazıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İdlib kent merkezini de içine alan 20 kilometre derinliğinde bir güvenli bölge oluşturmak istediği belirtildi.

Süre doluyor
GÜNDEM
Süre doluyor

Rusya’nın güvenli bölge teklifini kabul edebileceğine işaret edilen yazıda, "Esed rejiminin ise insan kaybı konusunda bedeli ne olursa olsun tüm İdlib’i almak istediği" değerlendirmesi yapıldı.

Gazetenin başyazısında, Rusya’nın Esed’i kontrol etme konusundaki sözünü tutmadığı vurgulanarak, "Bu yüzden ABD ve Avrupa ülkelerinin Putin’e saldırıları durdurması, ateşkesi sağlaması ve insani yardımın İdlib’e erişmesini sağlamak için acilen somut baskılar yapması gerekir." çağrısına da yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Verdiğimiz süre doluyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Verdiğimiz süre doluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, 'Verdiğimiz süre doluyor. Talebimiz rejimin Soçi Muhtırası sınırlarına çekilmesi. (İdlib) Şu anda en büyük sıkıntımız hava sahasını kullanamıyor oluşumuzdur. İnşallah yakında buna da bir hal çaresi bulacağız' dedi.

MSB sınırımızdaki yüz binlerce çadırı havadan görüntüledi
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MSB sınırımızdaki yüz binlerce çadırı havadan görüntüledi
Milli Savunma Bakanlığı, Esed rejiminin saldırılarından kaçarak Türkiye sınırına yerleşen yüz binlerce insanın kaldıkları çadırları paylaştı. Videolu paylaşımda, 'Sınırımızdaki yüz binlerce çadırın ve Avrupa'ya kadar uzanması muhtemel göçün en önemli sebebi acımasız Esed Rejimi ve destekçileridir. İdlib'de yüzbinlerce masum insan, Rejimin zulmü ve ateşi altında eza ve cefaya maruz kalmaktadır' denildi.


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