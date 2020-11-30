Washington Post: Türkiye’nin savaş alanındaki başarıları Biden yönetimi için acil bir dış politika sorunu teşkil ediyor

Türk İHA ve SİHA'ların başarısı dış basında konuşulmaya devam ediyor.

Azerbaycan ve Ermenistan çatışmalarının ardından Türkiye'nin askeri ve savunma sanayindeki başarıları tüm dünya basınında yer bulmaya devam ediyor. Türk İHA ve SİHA'ların etkisi ABD'li gazete Washington Post'a da konu oldu.

Gazetede Kareem Fahim imzalı yazıda "Türkiye’nin savaş alanındaki başarıları, yeni gelen Biden yönetimi için acil bir dış politika sorunu teşkil ediyor" ifadelerine yer verildi.

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LİBYA VE SURİYE'DE MERKEZİ ROL OYNADI

Türk İHA'larının hem Suriye hem de Libya'da etkili olduğu ifade edilen yazıda "İHA'lar geçtiğimiz ayda Libya'da merkezi bir rol oynadı. Azerbaycan'ın Ermenistan'a üstün gelmesine de yardımcı oldular" denildi.

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ULUSAL GÜVENİ ARTIRDI

İHA'ların ayrıca Suriye'de rejime karşı da yıkıcı etki yaptığı belirtildi. İHA'ların Türk teknoloji yenilikçiliğinin ve kendi kendine yeterliliğin sembolü olduğu belirtilirken bunun ulusal güveni de artırdığına dikkat çekildi.

Fahim yazısında Türkiye'nin savaş alanında elde ettiği başarıların Joe Biden yönetimi için acil bir dış politika sorunu teşkil ettiğini belirtti.

Yazıdan öne çıkan diğer satırbaşları şöyle:

Türkiye’nin İHA endüstrisinin hızlı büyümesi, onu Çin ve İsrail gibi köklü insansız hava aracı üreticileri için rakip haline getirdi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında, Dağlık Karabağ topraklarında yaşanan altı haftalık ihtilaf, Türkiye’nin İHA programına yeni bir önem kazandırdı.

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Azerbaycan, Türkiye’nin de desteğiyle, bölge üzerinde 1988-1994 savaşında kaybettiği toprakları geri aldı. Bayraktar TB2 İHA'ları ve İsrail kamikaze drone'ları Ermenistan'ın savunmasını alt etmek için kullanıldı.

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TÜRKİYE İÇİN STRATEJİK ZAFER

Dağlık Karabağ’ın yaklaşık yüzde 40’ını içeren Azerbaycan’ın askeri kazanımları Türkiye’ye başka bir stratejik zafer kazandırdı.

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