Washington’dan Güney Kore’ye gizli uyarı: Nükleer bilgi paylaşımı kısıtlandı

10:1421/04/2026, Salı
ABD, Güney Kore'ye, Kuzey Kore hakkındaki istihbarat paylaşımını kısıtladı

ABD'nin, Kuzey Kore'deki nükleer tesislere ilişkin istihbarat bilgilerinin kamuoyuyla paylaşılması üzerine Güney Kore ile istihbarat paylaşımını kısıtladığı bildirildi.

Yonhap ajansının askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, Washington'ın Güney Kore ile istihbarat paylaşımındaki kısıtlamasının bu ayın başından itibaren başladığı ve Kuzey Kore'nin teknolojik kapasitesini kapsadığı kaydedildi.

Güney Kore ordusundan üst düzey bir askeri yetkilinin bilgi paylaşımındaki kısıtlamayı doğruladığı ve gerekçesinin ise ABD'nin sağladığı istihbaratın kamuoyuyla paylaşılması olduğu belirtildi.

Haberde, Kuzey Kore'nin füze denemelerine ve askeri hareketlerine ilişkin kritik bilgi alışverişinin ise tam olarak devam ettiği ve Güney Kore'nin savunma hazırlığının olumsuz etkilenmediği ileri sürüldü.

İstihbarat kısıtlamaları iddiaları, Güney Kore Birleşme Bakanı Chung Dong-young'un geçen ay mecliste Kuzey Kore'nin Kusong bölgesinde bir uranyum zenginleştirme tesisinin bulunduğunu açıklamasının ardından gündeme gelmişti.




Diyarbakır Bağlar müstakil TOKİ arsa parsel belirleme kura çekiliş sonuçları