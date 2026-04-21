Washington’dan Güney Kore’ye gizli uyarı: Nükleer bilgi paylaşımı kısıtlandı

Yonhap ajansının askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, Washington'ın Güney Kore ile istihbarat paylaşımındaki kısıtlamasının bu ayın başından itibaren başladığı ve Kuzey Kore'nin teknolojik kapasitesini kapsadığı kaydedildi.

Güney Kore ordusundan üst düzey bir askeri yetkilinin bilgi paylaşımındaki kısıtlamayı doğruladığı ve gerekçesinin ise ABD'nin sağladığı istihbaratın kamuoyuyla paylaşılması olduğu belirtildi.

Haberde, Kuzey Kore'nin füze denemelerine ve askeri hareketlerine ilişkin kritik bilgi alışverişinin ise tam olarak devam ettiği ve Güney Kore'nin savunma hazırlığının olumsuz etkilenmediği ileri sürüldü.

İstihbarat kısıtlamaları iddiaları, Güney Kore Birleşme Bakanı Chung Dong-young'un geçen ay mecliste Kuzey Kore'nin Kusong bölgesinde bir uranyum zenginleştirme tesisinin bulunduğunu açıklamasının ardından gündeme gelmişti.











