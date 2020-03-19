Dünya Whatsapp virüs yayıyor Adanada vaka var ama gizleniyor
KORONAVİRÜS

Whatsapp virüs yayıyor: Adana'da vaka var ama gizleniyor

Türkiye, dünyayı saran virüse karşı savaş açarken bir yandan da Whatsapp gruplarında yayılan yalan haberlerle boğuşuyor. Yeni Şafak olarak gruplara gönderilen ‘Adana’da vak’a var, gizleniyor’ algısı oluşturan bir fotoğrafın peşine düştüğümüzde belgede yer alan ismin bile düzmece olduğunu öğrendik.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye, dünyayı saran virüsle uğraşırken bir yandan da Whatsapp gruplarında yayılan yalan haberlerle boğuşuyor. “Hastanede çalışan bir arkadaşım/yakınım orada da virüs varmış”, “Şu okulda testi pozitif çıkan biri varmış, karantinaya alamamışlar”, “Şu hastanede korona virüslü hasta varmış, baldızım orada çalışıyor o söyledi” gibi asılsız iddialar vatandaşı tedirgin ediyor.

Koronavirüs hakkında yayılan Whatsapp mesajları

İSİMLER DE BELGELER DE SAHTE

Yeni Şafak olarak gruplara gönderilen bir fotoğrafın peşine düştük. Fotoğrafta hastaneden bir vatandaşa “yanlışlıkla gönderilmiş izlenimi” verilen iki ayrı mesaj yer alıyor. Sözde Kazım Karabekir Akbudak adlı vatandaşa gönderilen ilk mesajda “Daha önce yaptırmış olduğunuz tahlil sonuç taraması sonucu pozitif bulgulara rastlanmıştır. Bugün saat 14.30’da Adana Şehir Hastanesi’nde 1. katta laboratuvar Dr. Selami Durak beyle görüşmeniz gerekmektedir” ifadesi yer alıyor. İkinci mesajda ise “Az önce mesaj yanlış mesaj özür dileriz” şeklinde ikinci bir mesaj daha atıldı. Bu görüntü Whatsapp gruplarında ‘Adana’da da vaka var gizleniyor” seklinde yayıldı. İlgili makamlara sorduğumuzda ilginç bir cevap aldık. İsmin düzmece olduğunu Adana Şehir Hastanesi’nde Dr. Selami Durak isimli birisinin hiç çalışmadığını öğrendik.

NÖBETÇİ DOKTOR İSYAN ETTİ

Korona virüs vakaları özelinde yürütülen olumsuz algıya en önemli örneklerden birini ise Dr. Emre Karataş paylaştı. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Karataş, “Nöbetten yeni çıktım, taksiye bindim, taksici diyor ki “Dün ki nöbetçi hekim, iki vakayı yoğun bakıma yatırmış.” Kimden öğrendin diyorum “O söyledi” diyor. Ya arkadaş nöbetçi olan bendim, ne ara dedim, ne ara geldiler hiçbir bilgim yok. Öyle bir bilgi kirliliği dedikodu ağı var ki insan şaşırıyor” dedi.

İÇERİK, MESAJ, KAYIT HEPSİ SAHTE!

  • Sahte belge, içerik ve ses kayıtlarıyla toplumun kaosa sürüklenmek istendiğini belirten Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık, “Toplum mühendisleri devlete olan güveni sarsmaya çalışıyor. Bu tip algı oyunlarıyla gerekli önlemler alınmasın, halk panik halinde olsun, ülke kaos yaşasın istiyorlar” diye konuştu. Koronavirüs nedeniyle kolonya satışlarında patlama yaşandığını hatırlatan Kırık, “Bu iddiadan sonra sosyal medyada sahte web siteleri kurularak, kredi kartı bilgileri çalındı. Sosyal medyadan yapılan paylaşımlar bot hesaplarla trend topic yapılıyor. İnsanlar yönlendirildiği sahte siteler üzerinden dolandırılıyor. Bu süreçlerde tedbirli olmamız gerekiyor” diye konuştu.

Sağlık memurlarından kapalıçarşı esnafına
OYNAT 00:56
Sağlık memurlarından kapalıçarşı esnafına "korona" ikazı
Kapalıçarşı'da kontroller yapan İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ekiplerinin esnafa 'korona' uyarısı dikkat çekti. Sağlık memuru çevresinde şüpheli vaka görülen esnafa, 'Lütfen dışarı çıkmayın. Dükkanı açacaksanız bir kişi açsın' şeklinde uyarılarda bulundu.


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