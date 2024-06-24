Yahudi lobisine tepki mitingi

ABD'deki Yahudi lobisinin çatı kuruluşu AIPAC'ın, İsrail karşıtı ve Filistin destekçisi Amerikalı siyasileri hedef alan kampanyasına karşı kılıçlar çekildi. Geçen hafta içi, AIPAC'ın Amerikan siyasetine korku ve parayla idare etmesine isyan bayrağı açan Demokrat Parti üyesi iki etkili isim Senatör Bernie Sanders ve Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, Yahudi lobisinin hedefindeki milletvekili Jamaal Bowman'a destek için Cumartesi günü düzenlenen ve "Para için değil çoğunluk adına" sloganının kullanıldığı mitinge katılarak adeta 'savaş ilan' ettiler. Halk, New York'ta Salı günü yapılacak ön seçimler için sandığa gidecek. Ocasio-Cortez, AIPAC'ın sadece Jamaal Bowman'a karşı 14 milyon dolarlık kampanya düzenlediğine dikkati çektiği konuşmasında "Mahallemizi bunlardan kurtaralım" ifadesini kullandı.

Gazze ve Dünya için

Binden fazla kişinin katıldığı mitingde konuşan Demokrat vekil Ocasio-Cortez, "Haydi Bronx! Savaşmaya hazır mısın? Mahalleyi yeniden geri almaya hazır mısınız? Ülkenizi yeniden kazanmaya hazır mısınız? Dünyada barış ve Gazze'de ateşkes için savaşmaya hazır mısınız?" sözleriyle AIPAC'ı hedef aldı.

En önemli seçimlerden biri

Amerikalı Yahudi senatör Bernie Sanders da, AIPAC'in Bowman'ın önseçimlerdeki rakibi George Latimer'e destek amaçlı 14 milyon dolar harcama yapmasını hedefe koyduğu konuşmasında, Bowman'a verilen desteğin "(Amerikalı) Milyarderlerin açgözlülüklerinin ve oluşturdukları süper bağış havuzunun Amerikan demokrasisini yıkamayacağını" göstermek amaçlı olduğunu söyledi. Sanders, Bowman ile Latimer arasındaki mücadelei, modern Amerikan tarihindeki seçimlerin en önemlilerinden birisi olarak değerlendirdi. Sanders geçen hafta içinde AIPAC'a karşı "Demokrasi miyiz yoksa oligarşi mi?" sorusunu yöneltmişti.

Halkın gücünü göstereceğiz

New York'un Bronx semtinde düzenlenen mitingde konuşan Jamaal Bowman da Yahudi lobisini doğrudan hedef aldı. "Halkımız onlardan daha güçlü. Halkın gerçek gücünü onlara gösterme zamanı geldi. Güney Bronx'un gücünün lanet olası AIPAC'a göstereceğiz" sözleriyle rest çekti. Bowman'ın konuşması sırasında Gazze için "Şimdi ateşkes" sloganları atıldı. Bowman, AIPAC'ın halktan korktuğunu da söyledi.







