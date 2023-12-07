Yanlı rapora tepki

Raporda patlamanın Filistinliler tarafından yanlış şekilde ateşlenen bir roket nedeniyle olduğu öne sürülmüştü. Söz konusu taraflı ve eksik bilgilerle dolu rapora Yeryüzü Avukatları Derneği’nden tepki geldi. Dernek tarafından yapılan açıklamada, 471 kişinin ölümüne ve 342 kişinin yaralanmasına neden olan katliamla ilgili raporun objektiflikten yoksun olduğu vurgulandı. Söz konusu katliamı İsrail ordusunun yaptığına dair ciddi kanıtlar bulunduğu kaydedilen açıklamada, Earshot’un 20 Ekim’de ses perdelerini esas alarak füzelerin ne taraftan atıldığına dair sonuç veren bilimsel “Doppler Effect Analysis” yöntemini kullanarak yayınladığı kısa rapora da atıfta bulunuldu. Füzelerin, iddia edildiği gibi Filistin direniş gruplarının bulunduğu güneybatı yönünden değil, doğu veya kuzeydoğu tarafından atıldığı vurgulandı. Derneğin açıklamasında “Bu rapor, İsrail işgal güçlerinin bahçesini sterilize etmek istercesine hazırlanmış objektif kriterlerden yoksun şaibeli ve politik bir rapordur” denildi.