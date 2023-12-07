|
Dünya

Yanlı rapora tepki

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Gazze’deki El Ehli Baptist Hastanesi’ne 17 Ekim’de düzenlenen ve ağır kayıp verilen saldırının ardından bir rapor hazırladı.

Neslihan Önder
04:00 - 7/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 01:40 - 7/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Raporda patlamanın Filistinliler tarafından yanlış şekilde ateşlenen bir roket nedeniyle olduğu öne sürülmüştü. Söz konusu taraflı ve eksik bilgilerle dolu rapora Yeryüzü Avukatları Derneği’nden tepki geldi. Dernek tarafından yapılan açıklamada, 471 kişinin ölümüne ve 342 kişinin yaralanmasına neden olan katliamla ilgili raporun objektiflikten yoksun olduğu vurgulandı. Söz konusu katliamı İsrail ordusunun yaptığına dair ciddi kanıtlar bulunduğu kaydedilen açıklamada, Earshot’un 20 Ekim’de ses perdelerini esas alarak füzelerin ne taraftan atıldığına dair sonuç veren bilimsel “Doppler Effect Analysis” yöntemini kullanarak yayınladığı kısa rapora da atıfta bulunuldu. Füzelerin, iddia edildiği gibi Filistin direniş gruplarının bulunduğu güneybatı yönünden değil, doğu veya kuzeydoğu tarafından atıldığı vurgulandı. Derneğin açıklamasında “Bu rapor, İsrail işgal güçlerinin bahçesini sterilize etmek istercesine hazırlanmış objektif kriterlerden yoksun şaibeli ve politik bir rapordur” denildi.



#Gazze
#İsrail
#İnsan Hakları İzleme Örgütü
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Evlilik kredisi başvurusu ne zaman başlayacak? İşte konu hakkında detaylar...