Yapmadığı alçaklık kalmamış

 İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in, Sumud aktivistlerini tahrik ettiği görüntüler, büyük tepki çekti. Elinde İsrail bayrağıyla, koruma ordusu eşliğinde Sumud aktivistlerinin yanına gelen İsrailli bakan, 20 Mayıs’ta 38 saniyelik bir görüntü paylaştı. Tüm dünyada yankı uyandıran skandal görüntü, aslında orada yaşananların küçük bir bölümü. Ben-Gvir’in yanlarına gelişine şahitlik eden aktivistler, o anları Yeni Şafak’a anlattı.

ERDOĞAN’A SÖYLE…

İsrail askerlerinin darp ettiği aktivistlerden Fatih Varol, o anları şöyle anlattı: “Ben-Gvir’i daha önce de oralarda dolaşırken görmüştüm. Elinde İsrail bayrağıyla geziyordu. Bizim için ‘Bunlar terörist’ gibi ifadeler kullanıyordu. Ben otururken karşı masanın arkasından bana doğru yürümeye başladı. Ben de dik dik bakıyordum. Bunu görünce, korumalarıyla birlikte üzerime yürüdü, bağırmaya başladı. Filistin’e yönelik ağır söylemlerde bulundu. ‘İsrail’de İsrailliler yaşayacak. Erdoğan’a söyle, başarılı olamayacaksınız, ablukayı kıramayacaksınız. Her yer Gazze gibi olacak’ dedi. Konuşması, tercüman tarafından Türkçeye çevriliyordu.”

“BEBEK KATİLİ” DEDİM

“Korumalarının yanında ona cevap verdim. ‘Sen sözü dinlenecek kadar değerli bir adam değilsin. Sen bebek katilisin. Biz İsrail’e değil, Filistin’e geldik’ dedim. Bu diyalogdan sonra bize yönelik muamele daha da sertleşti. Elbiselerimizi çıkardılar, ardından darp ve işkence başladı.”

İşkence emrini o verdi

* Sumud aktivistlerinden Ferhat Çalışye, Ben-Gvir yanlarına geldiğinde ayağa kalkmalarının istendiğini, kalkmayınca işkence edildiğini söyledi: “Askerler ayağa kalkmamızı istedi. Kalkmadık. Bunun üzerine Ben-Gvir gülerek ‘Göreceksiniz’ dedi ve gitti. Askerleri gönderip işkence ettirdi.”

* Hüseyin Kılıç da Ben-Gvir’in geldiğini gören Brezilyalı aktivist Riadne Catarina Cardoso Teles’in “Free Palestine” diye bağırmasından sonra yaşananları anlattı: “Hemen yere yatırıp darp ettiler. İsrailli bir terörist, Teles’in yüzüne tekme attı. Kadının etrafındaki herkese işkence ettiler. Onlardan birisi de bendim.”

İsrail toplumu canavarlaştı

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail toplumunun kenar mahallelerinden merkeze doğru hareket eden bir “canavarlaşma” sürecinin yaşandığını söyledi. Batı Kudüs’te düzenlenen bir programda konuşan Herzog, İsrail toplumunda “korkunç bir vahşetin yayıldığını” belirtti. Herzog, fanatik Yahudilerin Müslüman ve Hristiyan Filistinlilerin kutsallarını hedef aldığını, işgal altındaki Batı Şeria’da Filistin topraklarını gasbeden İsrailli çetelerin saldırılarının “korkunç” düzeyde arttığını itiraf etti. Herzog, “Tutuklanan ve sorgulananların hiçbir hakkı olmadığını düşünen bir avuç insanın vahşi davranışlarına maruz kalıyoruz” ifadelerini kullandı.







