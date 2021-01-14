Dünya Birleşmiş Milletlerden ABDye çağrı Husileri terör örgütü ilan etme kararından vazgeçin
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Yemen'de son durum

Birleşmiş Milletler'den ABD'ye çağrı: Husileri terör örgütü ilan etme kararından vazgeçin

Birleşmiş Milletler (BM), ABD'nin,Yemen'deki iç savaşta merkezi hükümete karşı savaşan Husileri "terör örgütü" ilan etmesinin insani etkisinin büyük çaplı bir kıtlık olacağı uyarısında bulunarak, bu karardan geri dönülmesini istedi. Yemen'in, gıda ihtiyacının yüzde 90'ını ithal ettiğini ve yardım kuruluşlarının Yemen halkına ticari kanallarla gelen gıdaları almaları için nakit yardımı yaptığını kaydeden BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, ABD'nin Husileri terör örgütü ilan etmesinin ardından gıda ithalatının etkileneceği uyarısında bulundu.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, ABD yönetiminin Husileri "terör örgütü" ilan etmesi kararının Yemen'deki insani durumu daha fazla kötüleştireceğine dikkati çekti.

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"Öncelik kıtlığı önlemek olmalı"

  • Yemen'deki önceliğin büyük bir kıtlığı önlemek olması gerektiğini aktaran Lowcock, bu yıl 16 milyon Yemenlinin açlık çekeceğini, halihazırda 50 bin kişinin kıtlık sınırında, 5 milyon kişinin ise kıtlığa bir adım uzakta olduğunu belirtti.

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"Gıda ithalatı etkilenecek"

Yemen'in, gıda ihtiyacının yüzde 90'ını ithal ettiğini ve yardım kuruluşlarının Yemen halkına ticari kanallarla gelen gıdaları almaları için nakit yardımı yaptığını kaydeden Lowcock, ABD'nin Husileri terör örgütü ilan etmesinin ardından gıda ithalatının etkileneceği uyarısında bulundu.

"Vazgeçin"

  • Söz konusu kararın son 40 yılda görülmemiş büyük çaplı bir kıtlığa da neden olabileceği uyarısı yapan Lowcock, ABD yönetiminden Husileri terör örgütü ilan etme kararından vazgeçmesini istedi.

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ABD'nin kararı, siyasi süreci etkiler uyarısı

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ise ABD'nin söz konusu kararından son derece endişeli olduğunu belirterek, bu kararın siyasi süreçte tarafları bir araya getirmeyi güçleştireceği uyarısı yaptı.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

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  • Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaklaşık 6 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

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