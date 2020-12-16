Yeni enerji hattı: İran Dağlık Karabağ'dan sonra Nahçıvan denkleminden çıkarılıyor

Yeni boru hattı projesi ile Nahçıvan'ın İran'a olan bağımlılığı sona erecek.

Azerbaycan'ın tarihe damgasını vuran bir zaferle 44 günde Dağlık Karabağ'ı işgalden kurtarmasının yankıları sürüyor.

Kafkaslar bölgesinde yeni bir sayfa açan bu zaferin ardından, bölgede anlamda yeni bir denklem kuruluyor.

ENERJİDE İLK ADIM

Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni bir doğalgaz boru hattı kurulmasına karar verildi. Iğdır ile Nahçıvan arasında kurulacak yeni boru hattı ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin doğalgaz ihtiyacı karşılanacak.

Yeni hat ile hem Nahçıvan'ın ekonomisi yeniden canlandırılmış olacak, hem de bölgeye kesintisiz doğalgaz arzı sağlanacak.

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İRAN BYPASS EDİLMİŞ OLACAK

Yeni Şafak'a konuşan Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, yeni doğalgaz boru hattı projesinin stratejik açıdan büyük önem taşıdığını söyledi.

Nahçıvan'ın İran'dan doğalgaz satın aldığını hatırlatan Kumbaroğlu, "Yeni boru hattı sayesinde Nahçıvan'ın gazı artık Türkiye'den gelecek. Bunun bölgesel denklemde önemi var. Nahçıvan enerji konusunda İran'a bağımlı bir ülkeydi ancak bu proje sayesinde İran, Dağlık Karabağ'dan sonra Nahçıvan denkleminden çıkarılmış oluyor. Nahçıvan, Türkiye'nin Türk dünyasına açılan kapısıdır, Türk dünyası ile bütünleştiren bir kapıdır." dedi.

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Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu

Bölgede aynı zamanda ulaşım konusunda da projelerin olduğunu ifade eden Kumbaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı: