Yığınak Gara’da

ABD, bu zamana kadar PKK’ya 30 bin TIR silah gönderdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca PKK-PYD soruşturması kapsamında sorgulanan şüpheliler, örgütün Suriye’deki faaliyetlerini deşifre etti. Savcılığın ulaştığı ifadeler kapsamında yaptığı değerlendirmeye göre; sözde demokratik özerklik stratejisinin hayata geçirilmesi için faaliyet yürüten PYD, Suriye’de 2011’de patlak veren iç savaşa bağlı olarak YPG’yi siyasal alanda atılacak adımlar konusunda yönlendiriyor.

4 EYALETE BÖLÜNDÜ

Şüphelilerden Ercan Y., Temmuz 2009’da PKK’lı Duran Kalkan’ın Suriye’deki faaliyetler kapsamında 30-35 teröristin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdiğini, bu toplantıda PYD’nin Suriye’deki faaliyet alanlarının saha yapılanması kapsamına alınması ve bu sahalar içerisinde eyaletler oluşturulmasının kararlaştırıldığını anlattı. Şüpheli Ercan Y. “Suriye’de 4 eyalet oluşturulması kararlaştırıldı” dedi.

SURİYE’DE TERÖR DEVLETİ

Şüphelilerden Zelal T. de PKK’nın Suriye’de PYD’yi kurarak verdiği talimatları birebir uyguladığına dikkat çekti. PYD’nin amacının Suriye’de Irak’taki yapılanmaya benzer “Kürtlere özel statü sağlayacak bir yapı oluşturmak” olduğunu aktaran Zelal T. şu bilgileri verdi: “PKK’nın Suriye topraklarında konuşlanacağıyla ilgili karar 2013 yılında alındı. Esed rejimi sonrası bölgede Bağımsız Kürdistan kurma hayalleri bulunuyor.”

KAOS PLANI İŞLİYOR

Şüphelilerden Yılmaz K. ise örgütün son süreçteki eylem planlarını paylaştı. Bölgede özerk bir Kürdistan kurulmasının planlandığını ifade eden Yılmaz K. şunları söyledi: “Irak’ın kuzeyindeki bölgesel yönetimle birleşip Türkiye’de kaos ortamı oluşturacaklar. İlerleyen aşamada da Türkiye’den toprak parçası almayı amaçlıyorlar. Bu kapsamda kırsala katılımları arttırmaya çalışıyorlar. PYD’ye yapılan yardımlar özellikle Gara’ya aktarıldı.”

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KAMPTA PUSU EĞİTİMİ

İfadesine başvurulan şüphelilerden Ahmet B. ise örgütün Gara’daki kampına dair önemli bilgiler verdi: “Katılım ve aktarımlar bu bölgeden sağlanıyor. YPG yapılanmasında bir tabur 40-50 kişiden oluşmakta. Bir bölük 20 kişi, 1 takım ise 11 kişi. 1 tim 4-5 kişiden oluşuyor. Eğitimlerde bomba, kalaşnikof, bixi, kanas, RPG 7 roketatar gibi silahlar kullanılıp bakımı ve atış eğitimi veriliyor. Ayrıca bir silahlı eylemin nasıl yapılacağı, sızma ve pusu faaliyetleri ele alınıyor.”