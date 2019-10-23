Dünya YPG tünellerinin maliyeti 200 milyon dolar
ORTADOĞU

YPG tünellerinin maliyeti 200 milyon dolar

Barış Pınarı Harekatı öncesi PKK'lıların Türk sınır hattı boyunca kazdığı tünellerin uzunluğu 550 kilometreyi aştı. Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası Başkanı Abdulaziz Temo, Münbiç dahil sınır boyu kazılan yeraltı terör tünellerine harcanan miktarın 200 milyon dolar olduğunu söyledi. Haseke kökenli Kürt siyasetçi Abdulaziz Temo, PKK’nın tünel inşaat sürecine Fransa öncülüğünde oluşan batılı konsorsiyumdan büyük maddi destek aldığını kaydetti. Temo ayrıca, Avrupa ülkelerinin mali yardımları bölgede faaliyet gösteren vakıf ve dernekler üzerinden gerçekleştiği bilgisini de paylaştı.

Yılmaz Bilgen Yeni Şafak
Suriye sınırında kilometrelerce uzunluğunda tüneller açan YPG, inşaatlar için Avrupa batılı konsorsiyumdan büyük maddi destek aldı
Suriye sınırında kilometrelerce uzunluğunda tüneller açan YPG, inşaatlar için Avrupa batılı konsorsiyumdan büyük maddi destek aldı

Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası Genel Başkanı Abdulaziz Temo, "Terör örgütü PKK için DEAŞ'ın bölgeye gelişi kırılma noktası oldu. Örgüte 2014 yılında ABD öncülüğündeki oalisyon güçlerinin savaşa dahil olması ile çok büyük imkanlar sağlandı. Batılı ülkeler ve Körfez bloku, PKK’ya silah ve mühimmat yanında ciddi oranda mali destek kanalları açtı" dedi.

  • PKK’nın 2014 sonrası yaptığı organize faaliyetlerin başında tüneller geliyor. Onlara bu konuda yön veren güçler vardı. Afrin'de başlayan tünel kazma faaliyetleri daha sonra Türkiye sınırı boyunca yoğunlaştı.

PKK SURİYE’DE 25 BİN KÜRDÜ KATLETTİ

Abdualziz Temo, Türkiye öncülüğünde 9 Ekim günü başlayan Barış Pınarı Harekatı’nı bölge de yaşayan Kürtler için de yeni bir dönemin başlangıcı olarak nitelendirdi ve şunları söyledi:

  • "PKK’nın 2012’de başlayan Suriye işgal sürecinde 25 bin Kürt bu terör şebekesi tarafından katledildi. Tüm bu cinayetleri bölge üzerinde hesapları olan egemen güçlerin menfaati uğruna işlediler. Biz halk düzeyinde Arap, Türkmen, Aşuri, Ezidi, Çerkez, Ermeni, Suriye toplumunun bir parçası iken PKK’nın uygulamaları ve sergilediği vahşet nedeni ile çok şey kaybettik. Geldiğimiz noktada tıpkı DEAŞ gibi fiziki olduğu kadar geride fikri, mali, kültürel bir enkaz bırakarak gidiyorlar."

PKK TERÖR ÖRGÜTÜ ABD’Yİ ALENEN DOLANDIRDI

PKK kendileri için çarpışan her militan için ABD’den 18 bin Dolar para alıyordu. Ancak Centcom’a paranın tamamını ölen kişinin ailesine verdiklerini söylemelerine rağmen u paradan sadece 500 Dolar aileye gönderiliyordu. ABD, 5 yıl boyunca PKK tarafından sistemli bir biçimde dolandırıldı. Bu süreçte PKK ile işbirliği yapan bir çok ABD’li asker ve sivil de başta petrol olmak üzere bir çok alanda kurulan kirli işlerin parçası olduğunu biliyoruz.

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Tünellerin maliyeti 200 milyon dolar

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