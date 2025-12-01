Yunan Bakan Dendias'tan Türkiye'ye küstah tehdit: 'Ege’yi füzelerle kapatacağız'

Yunan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Atina’da katıldığı bir etkinlikte Türkiye’yi doğrudan hedef alan açıklamalar yaptı. Türkiye’nin ülkesine tehdit oluşturduğunu iddia eden Dendias, Ege’de yüzlerce adaya füze yerleştirmeyi planladıklarını açıkladı.
Atina yönetimi, son yıllarda Ege’deki sakin havayı bozacak çıkışlarını sürdürdü.
"Yüzlerce adaya dağılmış seyyar füzelerle korunacak"
- "Şimdiye kadar olduğu gibi Ege’yi donanmanın savunması anlamsız. Yeni fırkateynler, yeni savaş gemileri Ege gibi dar bir denizde sınırlı faaliyet göstermek ve modern tehditlere maruz kalmak için çok pahalı araçlardır. Değeri 1 milyar Euro olan bir fırkateyni, değeri birkaç bin Euro’luk bir İHA ile imha edebilirsiniz. Bu yüzden doktrinimizi tamamen değiştirdik. Ege, sadece donanma tarafından korunmayacak. Ağırlıklı olarak, binlerce değilse bile yüzlerce adaya dağılmış seyyar füzelerle korunacak. Ege’de denizi karadan (adalardan kastediyor) kapatacağız. Böylece donanmanın operasyonları da bu dar denizle sınırlı kalmayacak."
Aşil’in Kalkanı projesinde İsrail parmağı
“Bugüne kadar hava savunması ağırlıklı olarak hava kuvvetleri tarafından sağlanıyordu. Bu doğru bir cevap değildir. Üstelik çok pahalı bir cevaptır. Hava savunması ağırlıklı olarak uçaksavar silah sistemleriyle sağlanacaktır. ‘Aşil’in Kalkanı’ adı verdiğimiz projeyi gerçekleştiriyoruz. Bu sayede, Ege sadece denizi değil havası da kapatılmış olacak.” Dendias’ın kast ettiği Aşil’in Kalkanı projesi dahilinde Ege adaları ile Türk-Yunan kara sınırı yakınına beş ayrı tip füze sistemi konuşlandırılması hedefleniyor. Yunanistan bu füze sistemlerinin ciddi bir bölümünü İsrail’den almayı planlıyor.
"1 milyondan fazla İHA’sı var"
Dendias, Türkiye’nin insansız hava araçları (İHA) konusundaki atılımına da dikkat çekerek bu konuda önlemler almaları gerektiğini söyledi: “Şimdiye kadar kara kuvvetlerindeki askerin silahı tüfekti. Askerin silahı artık İHA’dır. Yunan ordusu süratle İHA çağına girmelidir. Her asker İHA eğitimi almalıdır. Bizim için en görünür tehdidi oluşturan ülke (Türkiye) İHA üretiyor. Edindiğimiz bilgilere göre bu ülkenin hazır durumda 1 milyondan fazla İHA’sı var. Kızıldeniz’de gerçek savaş ortamında başarıyla denediğimiz ve ‘Kentavros’ adını verdiğimiz anti-İHA sistemini tüm fırkateynlere yerleştirmeyi planlıyoruz. Bu sistemi, bazı değişikliklerle karada da İHA’lara karşı kullanabileceğiz. Ayrıca 150 bin gönüllü yedek askerden oluşan yeni bir güç oluşturmayı amaçlıyoruz. Böylece toplam yedek asker sayısının 250 bine ulaşmasını hedefliyoruz.”
Yunan Bakan, İtalya’dan alınacak ikinci el Bergamini sınıfı dört fırkateynin, Doğu Akdeniz’in herhangi bir noktasından ateşlendiğinde 1500 kilometre ötedeki hedefleri vurabilecek füzelere sahip olacağını da belirtti.