Yunan Bakan Dendias'tan Türkiye'ye küstah tehdit: 'Ege’yi füzelerle kapatacağız'

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias
Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias

Yunan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Atina’da katıldığı bir etkinlikte Türkiye’yi doğrudan hedef alan açıklamalar yaptı. Türkiye’nin ülkesine tehdit oluşturduğunu iddia eden Dendias, Ege’de yüzlerce adaya füze yerleştirmeyi planladıklarını açıkladı.

Atina yönetimi, son yıllarda Ege’deki sakin havayı bozacak çıkışlarını sürdürdü.


Yunanistan Savunma Bakanı
Nikos Dendias
, Atina’da katıldığı bir etkinlikte Türkiye’yi hedef alan açıklamalar yaparak ülkenin savunma doktrininde köklü değişikliğe gidileceğini açıkladı. Türkiye’yi “en büyük tehdit” olarak niteleyen Dendias, yüzlerce adaya füze yerleştirmeyi planladıklarını duyurdu.

Dendias Atina’da düzenlenen,
"Dünya perspektifinde Yunanistan"
konulu bir etkinlikte yaptığı konuşmada, önce Türkiye’nin ülkesi için tehdit oluşturduğunu iddia ederek
"Yunanistan, NATO üyesi olduğu 1952’den beri bir çelişki içinde yaşıyor. NATO üyesi Yunanistan için en önemli tehdit, İttifak’ın bir başka üyesi Türkiye’den geliyor. Yunanistan kendini savunuyor Türkiye ise tehdit ediyor"
dedi. Ardından da
"karayı ordu, denizi donanma, havayı da savaş uçakları korur"
şeklindeki doktirini değiştireceklerini söyleyerek, yeni doktrinin ana hatları ile ilgili şunları söyledi;

"Yüzlerce adaya dağılmış seyyar füzelerle korunacak"


  • "Şimdiye kadar olduğu gibi Ege’yi donanmanın savunması anlamsız. Yeni fırkateynler, yeni savaş gemileri Ege gibi dar bir denizde sınırlı faaliyet göstermek ve modern tehditlere maruz kalmak için çok pahalı araçlardır. Değeri 1 milyar Euro olan bir fırkateyni, değeri birkaç bin Euro’luk bir İHA ile imha edebilirsiniz. Bu yüzden doktrinimizi tamamen değiştirdik. Ege, sadece donanma tarafından korunmayacak. Ağırlıklı olarak, binlerce değilse bile yüzlerce adaya dağılmış seyyar füzelerle korunacak. Ege’de denizi karadan (adalardan kastediyor) kapatacağız. Böylece donanmanın operasyonları da bu dar denizle sınırlı kalmayacak."

Aşil’in Kalkanı projesinde İsrail parmağı


“Bugüne kadar hava savunması ağırlıklı olarak hava kuvvetleri tarafından sağlanıyordu. Bu doğru bir cevap değildir. Üstelik çok pahalı bir cevaptır. Hava savunması ağırlıklı olarak uçaksavar silah sistemleriyle sağlanacaktır. ‘Aşil’in Kalkanı’ adı verdiğimiz projeyi gerçekleştiriyoruz. Bu sayede, Ege sadece denizi değil havası da kapatılmış olacak.” Dendias’ın kast ettiği Aşil’in Kalkanı projesi dahilinde Ege adaları ile Türk-Yunan kara sınırı yakınına beş ayrı tip füze sistemi konuşlandırılması hedefleniyor. Yunanistan bu füze sistemlerinin ciddi bir bölümünü İsrail’den almayı planlıyor.


"1 milyondan fazla İHA’sı var"


Dendias, Türkiye’nin insansız hava araçları (İHA) konusundaki atılımına da dikkat çekerek bu konuda önlemler almaları gerektiğini söyledi: “Şimdiye kadar kara kuvvetlerindeki askerin silahı tüfekti. Askerin silahı artık İHA’dır. Yunan ordusu süratle İHA çağına girmelidir. Her asker İHA eğitimi almalıdır. Bizim için en görünür tehdidi oluşturan ülke (Türkiye) İHA üretiyor. Edindiğimiz bilgilere göre bu ülkenin hazır durumda 1 milyondan fazla İHA’sı var. Kızıldeniz’de gerçek savaş ortamında başarıyla denediğimiz ve ‘Kentavros’ adını verdiğimiz anti-İHA sistemini tüm fırkateynlere yerleştirmeyi planlıyoruz. Bu sistemi, bazı değişikliklerle karada da İHA’lara karşı kullanabileceğiz. Ayrıca 150 bin gönüllü yedek askerden oluşan yeni bir güç oluşturmayı amaçlıyoruz. Böylece toplam yedek asker sayısının 250 bine ulaşmasını hedefliyoruz.”


Yunan Bakan, İtalya’dan alınacak ikinci el Bergamini sınıfı dört fırkateynin, Doğu Akdeniz’in herhangi bir noktasından ateşlendiğinde 1500 kilometre ötedeki hedefleri vurabilecek füzelere sahip olacağını da belirtti.


"Türkiye-Libya mutabakatını kabul etmeyeceğiz"


Yunan bakan ayrıca, skandal ifadelerle Türkiye'nin Libya ile imzaladığı mutabakatı hedef alarak, bunun
"hukuken geçersiz"
ve
"temelsiz" o
lduğunu ileri sürdü.

Dendias küstahça,
"Duymak isteyenlere de duymamazlıktan gelenlere de tekrar etmek istiyorum. Yunanistan'ın Türkiye-Libya mutabakatının fiilen dayatılmasını kabul etmesi gibi bir ihtimal yoktur."
ifadelerini kullandı.
