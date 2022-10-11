Dünya Yunan gazetesinden terör sığınağına ziyaret FETÖ elebaşı Gülenin Pensilvanyadaki yerleşim yerine gittiler
AMERİKA

Yunan gazetesinden terör sığınağına ziyaret: FETÖ elebaşı Gülen'in Pensilvanya'daki yerleşim yerine gittiler

Yunan gazetelerinden Kathimerini, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in Pensilvanya'daki yerleşim yerine gitti. Elebaşı Gülen ile yapılan görüşmenin toplamda 12 dakika sürdüğünü ifade eden gazete, terör örgütü ziyaretinden izlenimlerini ve yapılan görüşmeleri manşete taşıdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yunan gazetesinden terör sığınağına ziyaret: FETÖ elebaşı Gülenin Pensilvanyadaki yerleşim yerine gittiler
FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in Pensilvanya'nın Pocono Dağları'nda yer alan sığınağı.

Ege ve Akdeniz'de provokasyonlarını sürdüren Yunanistan'ın en çok okunan gazetelerinden Kathimerini, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in Pensilvanya'da bulunan sığınağına gitti.

SAĞLIK SORUNLARINI GİZLEMİYOR

Yunan gazetesi Kathimerini, FETÖ elebaşı ile yapılan görüşmenin toplamda 12 dakika sürdüğünü yazdı. Gülen'in yorgun olduğunu ve söyleşiyi yarım bıraktığını ifade eden gazete, "Özür dileyip odadan ayrıldı" ifadelerine yer verdi. Kathimerini, FETÖ elebaşının sağlık sorunları olduğunu gizlemediği yazdı.

ODALARDA HİÇ PENCERE YOK

FETÖ elebaşı Gülen'in yaşadığı yeri 'sığınak' olarak tanımlayan gazete, odalarda hiç pencere olmadığını yazdı. Gülen'in yalnızca hastaneye gitmek için evden çıktığı ve kapısında güvenlik elemanlarının olduğu ifade edildi.

Kathimerini, evin detaylı fotoğraflarının çekilmesine izin verilmediğini aktarırken yine de mülkün uzaktan çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

FETÖ elebaşı Gülen: Izdırapla kıvranıyorum
OYNAT 00:30
FETÖ elebaşı Gülen: Izdırapla kıvranıyorum
Fetullah Gülen Terör Örgütü'nün yayın organında, elebaşı Gülen'in etrafındakilerle yaptığı bir konuşmaya ait bir video yayımlandı: ''Sabah kalkıp o taraftan bu tarafa dönüyorum, Elimde değil bunlar benim. Koskocaman bir tarihi, tarihi yanlışlıkları, bütün gece yaşayıp duruyorum ve ızdırapla kıvranıyorum. Bilemezsiniz yani, ızdırapla kıvranıyorum.''
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