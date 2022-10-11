Yunan gazetesinden terör sığınağına ziyaret: FETÖ elebaşı Gülen'in Pensilvanya'daki yerleşim yerine gittiler

Ege ve Akdeniz'de provokasyonlarını sürdüren Yunanistan'ın en çok okunan gazetelerinden Kathimerini, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in Pensilvanya'da bulunan sığınağına gitti.

SAĞLIK SORUNLARINI GİZLEMİYOR

Yunan gazetesi Kathimerini, FETÖ elebaşı ile yapılan görüşmenin toplamda 12 dakika sürdüğünü yazdı. Gülen'in yorgun olduğunu ve söyleşiyi yarım bıraktığını ifade eden gazete, "Özür dileyip odadan ayrıldı" ifadelerine yer verdi. Kathimerini, FETÖ elebaşının sağlık sorunları olduğunu gizlemediği yazdı.

ODALARDA HİÇ PENCERE YOK

FETÖ elebaşı Gülen'in yaşadığı yeri 'sığınak' olarak tanımlayan gazete, odalarda hiç pencere olmadığını yazdı. Gülen'in yalnızca hastaneye gitmek için evden çıktığı ve kapısında güvenlik elemanlarının olduğu ifade edildi.

Kathimerini, evin detaylı fotoğraflarının çekilmesine izin verilmediğini aktarırken yine de mülkün uzaktan çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.