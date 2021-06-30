Dünya Yunan medyası Türk İHAları Yunanistanı kuşatıyor
AVRUPA

Yunan medyası: Türk İHA'ları Yunanistan'ı kuşatıyor

Arnavutluk’un Türkiye’den 8 milyon euro değerinde İHA/SİHA satın alacak olması Yunan medyasının gündeminde. “Türk İHA’larının Yunanistan’ın etrafını kuşattığını” yazan Yunan SL Press, “Arnavutluk’un Vlore kentindeki deniz üssü, Bayraktar TB2 üssü haline getirilebilir ve Yunanistan’ı her an tehdit edebilir” ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yunan medyası: Türk İHAları Yunanistanı kuşatıyor
Bayraktar TB2

Türk İHA/SİHA'larına devletlerin ilgisi her geçen gün artıyor. Son olarak Arnavutluk, Türkiye'den 8 milyon euro değerinde İHA/SİHA satın alma kararı aldı.

Arnavutluk Parlamentosu tarafından yayınlanan belgede İHA satın alımının ulusal güvenliğin artırılmasına yönelik olduğu vurgusu yapıldı.

Arnavutluk'a İHA/SİHA satışı Yunan medyasında

Bu gelişme Yunan medyasında kendine yer buldu. Yunan SL Press sitesi, Arnavutluk'un Türkiye'den İHA alımı için "Türk İHA’ları Yunanistan’ın etrafını kuşatıyor" başlığını attı.

Haberde şu ifadelere yer verildi:

  • Türk insansız hava araçları, Ankara'nın askeri yeteneklerini artırmak isteyen ülkelerle yaptığı savunma anlaşmalarını güçlendirmenin bir aracına dönüşüyor. Edi Rama (Arnavutluk Başbakanı), Tayyip Erdoğan'ın yakın bir müttefiki olduğu ve ülkesini bir Türk himayesine çevirdiği için Arnavutluk da bu kuralın istisnası değil.

"Savaşın gidişatını değiştiriyor"

Türk Bayraktar TB2 insansız hava araçları Azerbaycan tarafından Dağlık Karabağ savaşında kullanıldı ve Ermenistan'ı teslim olmaya zorlayarak zafer kazandı. Drone'lar savaşın gidişatını değiştirdi.

"Bayraktar TB2 üssü haline gelebilir"

Arnavutluk’un Vlore kentindeki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı üssü Bayraktar TB2'nin üssü haline gelebilir ve her an Yunanistan'ı tehdit edebilir.

Arnavutluk Türkiye'den 8 milyon Euro değerinde İHA Alacak
DÜNYA
Arnavutluk Türkiye'den 8 milyon Euro değerinde İHA Alacak
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