Yunan Ta Nea gazetesinden Kosova'daki Türk komandoları ile ilgili dikkat çeken analiz

Kosova-Sırbistan hattında gerilim devam ediyor. NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KOFR) ile Zveçan Belediyesi önünde protesto düzenleyen Sırplar arasındaki arbadede, Sırp birliklere başta NATO olmak üzere pek çok ülkeden kınama geldi. Sırbistan Kosova arasında bir savaş olup olmayacağı merak kazandı. İşte Kosova, Sırbistan gerginliğinde son durum...