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Dünya

Yunan Ta Nea gazetesinden Kosova'daki Türk komandoları ile ilgili dikkat çeken analiz

Kosova’da meydana gelen olaylar sonrası NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığının talebi üzerine bir Türk komando taburu Kosova’daki Sultan Murat Kışlası’nda görevlendirilmişti. Türkiye'nin bölgedeki etkisini mercek altına alan Yunan Ta Nea gazetesi konuyla ilgili dikkat çeken bir analiz yayınladı.

10:31 . 21/06/2023 Wednesday
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Türk komandoları.

Türk komandoları.

Kosova'da meydana gelen olaylar sonrası NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığının talebi üzerine görevlendirilen yaklaşık 500 askerden oluşan Türk komando taburu, ülkenin güneyindeki Prizren'deki Sultan Murat Kışlası'nda konuşlanmıştı.

'Türkiye Balkan bölgesindeki konumunu güçlendirdi'

Bu gelişme Yunanistan'da geniş yankı uyandırdı.

'Türkiye: Kosova-Sırbistan çatışması yoluyla Balkanlar'a nasıl yayılıyor?' başlığı ile okurlarının karşısına çıkan Yunan Ta Nea gazetesi haberinde şu ifadeye yer verdi;

'Türkiye şimdiden kuzey Kosova'da yaklaşık 500 Türk Komando konuşlandırarak Balkan bölgesindeki konumunu güçlendirdi.'

'Ankara arabulucu rolü oynuyor'

Türkiye'nin Balkanlar'daki nüfusunu artırmaya çalıştığını öne süren Yunan gazete şu değerlendirmede bulundu;

'Kuzey Kosova'da artan gerilim böyle bir fırsat sunuyor. Güneydoğu Avrupa, sıkı sıkıya ABD'nin jeopolitik yörüngesinde kalsa da, Ankara muhtemelen Belgrad ile Priştine arasındaki anlaşmazlıklarda arabulucu rolü oynamaya çalışıyor.'

'Komutayı Türkiye devralıyor'

Türk komandoların Sırp unsurunun egemen olduğu kuzeydeki belediyelerde devriye gezmeye başladığını yazan Yunan gazete ' Daha da önemlisi, Türkiye'nin yakında ABD liderliğindeki Kosova'daki NATO misyonunun komutasını devralması bekleniyor' dedi.



#Türk Komandoları
#Kosova
#Zubin Potok
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