Yunanistan-ABD savunma anlaşması: 175 'Evet' İle Onaylandı

Oylamaya 288 milletvekili katıldı. 175 milletvekili “Evet” oyu kullandı, 80 milletvekili “Çekimser” oyu kullandı, 33 milletvekili de “Hayır” oyu kullandı. Yeni Demokrasi ve KİNAL-PASOK partisi ABD ile savunma anlaşmasına “Evet” derken, SİRİZA partisi milletvekilleri “çekimser” kaldı. KKE, Yunan Çözümü ve MeRA25 partileri ise “Hayır” dedi.

Oylama öncesinde Meclis kürsüsünde bir konuşma yapan Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, iki tarafın (Yunanistan ve ABD) ortak bir çıkar oluşturduğunu vurguladı ve anlaşmayı ulusal çıkarlar ve Silahlı Kuvvetlerin iyileştirilmesi için faydalı olarak nitelendirdi.

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Panagiotopulos, “ABD, Yunanistan’ın bir “ön saf ülkesi”, “istikrarlı ve güvenilir bir müttefik ve ortağı”, “Doğu Akdeniz’de bir istikrar direği” olduğunu ve bunların Yunanistan’ın stratejik ağırlığını arttıran olaylar olduğunu anlıyor. Bu nedenle ABD bölgedeki varlığını artırmaya karar verdi” dedi.

Anlaşmaya göre, Yeni Makri (Nea Makri) ve Ellinikon üssü gibi uzun süre kullanılmayan alanların ve tesislerin kullanım dışı kalması da yer alıyor.

Birlik Gazetesi'nin haberine göre, anlaşmada, ABD Silahlı Kuvvetleri askeri birimlerin yer alabileceği “ortak çıkar” olan Silahlı Kuvvetlerin konuşlanacağı alanları ve tesislerini de içeriyor. Bunlar, Larissa, Stefanovikio, Souda Deniz Üssü Marathi Bölgesi ve Dedeağaç limanının bir bölümü.