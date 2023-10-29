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Dünya

Yunanistan 'insani amaçlı çalışmalar' kılıfıyla üslerini ABD'ye açtı

Yunan basını, Yunanistan'ın 'insani amaçlı çalışmalar' amacıyla üslerini ABD'ye açtığını yazdı. Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırılarak verilen haberlerde, üslerin kullanım izninin sadece insani sebeplerle kullanılacak nakliye uçakları, destek helikopterleri ve personel için verildiği belirtilirken, üslerde konuşlandırılacak ABD'ye ait uçak ve diğer unsurların, "Orta Doğu'da kargaşa çıkması durumunda, ABD, Yunanistan ve üçüncü ülke vatandaşlarının bölgeden tahliyesi için kullanılacağı" vurgulandı.

00:37 - 29/10/2023 Pazar
Güncelleme: 00:56 - 29/10/2023 Pazar
AA
Yunanistan'ın, üslerini "insani amaçlı çalışmalar" için ABD'ye açtığı iddia edildi.

Yunanistan'ın, üslerini "insani amaçlı çalışmalar" için ABD'ye açtığı iddia edildi.

Yunanistan'ın, üslerinin kullanımında ABD'ye "insani amaçlı çalışmalar" için kolaylık sağlama kararı aldığı ileri sürüldü.

Yunan basınında yer alan haberlerde, ülkenin, üslerin kullanımında ABD için "kolaylık" sağlamayı kabul ettiği savunuldu.

Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırılarak verilen haberlerde, üslerin kullanım izninin sadece insani sebeplerle kullanılacak nakliye uçakları, destek helikopterleri ve personel için verildiği belirtildi.

Orta Doğu'da olası savaşa hazırlık

Yunanistan üslerinde konuşlandırılacak ABD'ye ait uçak ve diğer unsurların, "Orta Doğu'da kargaşa çıkması durumunda, ABD, Yunanistan ve üçüncü ülke vatandaşlarının bölgeden tahliyesi için kullanılacağı" vurgulandı.

Bu kolaylığın ABD ile Yunanistan arasındaki karşılıklı savunma işbirliği anlaşması çerçevesinde sağlandığı ifade edilen haberlerde, bu anlaşmanın öngördüğü üslerin dışındaki üslerin de ABD tarafından kullanılmasına izin verildiği savunuldu.

İsrail-Filistin çatışmasına karşı Yunanistan hamlesi

"CNN Greece" haber sitesinde önceki günlerde yer alan haberlerde, İsrail-Filistin çatışmasının başlamasının ardından her ihtimale karşı hazır olmayı amaçlayan ABD'nin, askeri uçaklarını "güvenlik mesafesinde" konuşlandırmak için Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin altyapısını kullanmak istediği iddia edilmişti.

CNN Greece'in Girit'teki Suda Üssü'nden elde ettiğini belirttiği fotoğraflarda, ABD'ye ait 7 hava ikmal aracı, 10 C-130 nakliye uçağı, bir KC-135 tipi havada yakıt ikmal uçağı, Boeing P-8 Poseidon tipi bir anti-denizaltı ve anti-yüzey savaş uçağı görülmüştü.



#ABD
#üs
#YUNANİSTAN
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