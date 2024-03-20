Yunanistan'da büyük panik: Mısır Türkiye'ye satabilir

Ekonomik çıkmazda olan Mısır'ın, Ras El-Hikma bölgesini 22 milyar dolara Birleşik Arap Emirlikleri'ne sattığı hatırlatıldı. Benzer bir anlaşmayı Türkiye ile de imzalayabileceği öne sürüldü.

Ta Nea, böyle bir anlaşmanın Mısır ile sınırlı kalmayabileceğini, Türkiye'ye diğer Afrika ülkeleriyle de yeni ticari ve ekonomik fırsatlar sunabileceğini belirtti. Bu görüşü desteklemek için de, Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde kıtada başlatılan diplomasi atılımını örnek gösterdi. Türkiye son yıllarda Afrika Kıtası'nda 26 büyükelçilik açtı. Ayrıca Türk iş dünyasının, Afrika'daki projelerinin toplam değeri 85,5 milyar doları aştı.