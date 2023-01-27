Yunanistan'da dinleme skandalı: Ana muhalefetin sunduğu gensoru reddedildi

Hükümetin 3,5 yılda silahlanma programları için yaklaşık 15 milyar avroluk imza attığını belirten Çipras, konuşmasında "Yunan vergi mükelleflerinin paralarında kontrol edilmeyen bir avro bile olmayacak. Para akışları için tüm kararları tek tek araştıracağız." ifadelerine yer verdi.