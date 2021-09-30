Dünya Yunanistanda öğrenciler sokaklara döküldü Üniversiteleri açın
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Yunanistan’da öğrenciler sokaklara döküldü: Üniversiteleri açın

Yunanistan’da yüzlerce öğrenci koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 1 yıldır kapalı olan üniversitelerin yeniden açılması talebiyle gösteri düzenledi.

Haber Merkezi İHA
Yunanistan’da öğrenciler sokaklara döküldü: Üniversiteleri açın
Atina’da binden fazla üniversite öğrencisi üniversitelerin açılması için sokaklara döküldü.

Yunanistan’ın başkenti Atina’da binden fazla üniversite öğrencisi sokaklara döküldü.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yaklaşık bir yıldır eğitime ara verilmesini protesto eden öğrenciler, okulların yeniden açılmasını talep etti.

Öğrenci olmanın kampüste olmak anlamına geldiğini ifade eden göstericiler, "Deneyler bizim hayatımız üzerinde değil, üniversite laboratuvarlarında yapılmalı" yazılı pankartlar taşıdı.


Yunanistan’da hükümetin salgın tedbirleri kapsamında üniversiteleri kapatmasının ardından online olarak eğitim almaya başlamıştı.

Yunan polisinden Atina'da gösteri yapan öğrencilere sert müdahale: Yumrukla saldırdılar
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Yunanistan’da öğrenciler, hükümetin 400 bin öğrenin yüksek öğrenimden mahrum kalmasına neden olan yeni üniversiteye giriş sistemine karşı başkent Atina’da bir araya geldi.
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Toplanmanın ardından yürüyüşe geçen öğrencileri polis engellemek istedi. Propylea Meydanı’na gelen öğrencilere karşı barikat kurarak üniversitelere girişini engelleyen polis, bir öğrenciye de tekme attı.
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“Yeni yasayı kaldırın” yazılı pankartlar taşıyan öğrenciler, “Eğitim, kamu yararınadır”, ”öğrencilerin bu hareketi ile yasa düşecek” sloganları attı.
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Yeni sisteme göre, ülke genelinde yapılan sınavlarda 10 bin puan alamayan öğrenci üniversiteye giriş yapamayacak.
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Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, yeni sistemle öğrencileri özel okulların eline bırakıldığını ve öğrencilerin sınavı geçememesi durumunda da devlet üniversitelerin bir kısmının kapanma riski ile karşı karşıya kalabileceğini savunuyor.
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Yunan polisinden Atina'da gösteri yapan öğrencilere sert müdahale: Yumrukla saldırdılar
Yunanistan'da lise ve üniversite öğrencileri, yeni üniversiteye giriş sistemindeki değişiklik nedeniyle hükümeti protesto etti. Öğrencileri dağıtmak isteyen polis, bir öğrenciye tekme attı.


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