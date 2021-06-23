Dünya Yunanistanda sağlık çalışanları iş durdurma eylemine gitti
AVRUPA

Yunanistan'da sağlık çalışanları iş durdurma eylemine gitti

Yunanistan'da doktorlar ve sağlık çalışanları, "kemer sıkma" önlemlerini ve çalışma koşullarını protesto etmek için iş durdurma eylemine gitti.

Haber Merkezi AA
Yunanistanda sağlık çalışanları iş durdurma eylemine gitti
Yunanistan'da sağlık çalışanları iş durdurma eylemine gitti.

Yunanistan'da doktorlar ve sağlık çalışanları, "kemer sıkma" önlemlerini ve çalışma koşullarını protesto etmek için iş durdurma eylemine gitti.

Yunanistan Kamu Hastaneleri Çalışanları Federasyonunun (POEDIN) çağrısıyla 5 saatlik iş bırakma eylemine giden doktor ve sağlık çalışanları, başkent Atina'da Çalışma Bakanlığı binası önünde bir araya geldi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI SAĞLIK SİSTEMİNE KARŞI MÜCADELE EDİYOR

Sağlık sistemini protesto eden yüzlerce sağlık çalışanı, daha sonra Sağlık Bakanlığına yürüdü.

POEDİN Başkanı Mihalis Yannakos, grup adına yaptığı konuşmada, "Salgınla mücadelede başkalarının hayatlarını kurtarmak için kendi hayatlarını hiçe sayan sağlık çalışanları şimdi de hastalanmış sağlık sistemine karşı mücadele veriyor." dedi.

Çalışma koşullarının iyileştirilmesi için mücadelelerine devam edeceklerini belirten Yannakos, daha fazla çalışanın sağlık sistemine dahil edilmesinin gerekli olduğunu savundu.

Yunanistan'da 24 saatlik memur grevi hayatı durdurdu
OYNAT 00:39
Yunanistan'da 24 saatlik memur grevi hayatı durdurdu
Yunanistan'da, hükumetin sosyal güvenlik yasasıyla ilgili hazırladığı yasa tasarısına itiraz eden kamu çalışanları 24 saatlik greve gitti. Greve, yerel yönetim çalışanları, gazeteciler, devlet hastaneleri çalışanları, demir yolları ve liman işçileri katıldı. Grev süresince devlet dairelerinde ve bazı belediyelerdeki hizmetlerde aksaklıklar yaşanırken, haber ağırlıklı internet siteleri, belirli saatler arasında sayfalarını yenileyemedi, özel ve devlet televizyon kanallarında haber bültenleri yayınlanmadı.


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