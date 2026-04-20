Yunanistan'da yolsuzluk: 13 vekilin dokunulmazlığı oylanacak

Avrupa Kamu Savcılığı Ofisi, Avrupa Birliği’nden (AB) sağlanan tarım desteklerinin dağıtımında yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla Yunanistan'a soruşturma başlattı. Bu kapsamda, dokunulmazlıklarının kaldırılması için meclis genel kurulunda oylama yapılacak milletvekili sayısı 13’e yükseldi.
Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, meclis disiplin kurulu iktidar partisi milletvekilleri Tasos Hacivasiliu ve Haralambos Athanasiu’nun dokunulmazlıklarının kaldırılmasını görüşmek üzere toplandı.
Kurul, yapılan istişare sonucunda 2 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin kararın meclis genel kurulunda oylamaya sunulmasına karar verdi.
13 vekilin dokunulmazlığı oylanacak
Meclis Disiplin Kurulu, 7 Nisan’da aynı soruşturma kapsamında adı geçen 11 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasını istemiş ve nihai kararın meclis genel kurulunda alınması yönünde oy kullanmıştı.
AB kaynaklı fonlardan ödenen tarım desteklerinde yolsuzluk şüphesi
Ardından dosyada adı geçen 2 bakanın hükümetten istifa ettiği ülkede 3 Nisan'da kabine değişikliğine gidilmişti.
Yolsuzlukların araştırılması için çiftçilere yönelik ödenekler de askıya alınmıştı.