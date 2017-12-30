Yunanistan'dan darbeci askerler için yeni karar

Yunanistan hükümeti, darbeci askerlere sığınma hakkı veren Yunanistan İltica Komisyonu'ndan kararını iptal etmesini talep etti.

Yunanistan İltica Komisyonu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçarak siyasi sığınma talebinde bulunan 8 darbeciden birinin başvurusunu kabul edilmişti.

"Yunanistan darbecileri koruyan bir ülke"

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın FETÖ'nün darbe girişimine katılan ve Yunanistan'a kaçarak siyasi sığınma talebinde bulunan 8 darbeciden birine sığınma hakkı verdiği belirtilerek, "Yunanistan, bu kararı ile darbecileri koruyan ve onlara kucak açan bir ülke olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur." ifadesi kullanılmıştı.

GÜNDEM Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki

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GÜNDEM Çavuşoğlu’ndan Yunanistan’a 'darbecileri koruma' tepkisi