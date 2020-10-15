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Dünya Yunanistandan insanlık suçu Meriç sınırına sağırlık yapabilecek ses üreten cihazlar koydu
AVRUPA

Yunanistan'dan insanlık suçu: Meriç sınırına sağırlık yapabilecek ses üreten cihazlar koydu

Yunanistan yönetimi, sığınmacılara karşı kullanmak üzere güçlü ses dalgaları yayabilen ve insanları sağır edebilen iki elektronik cihazı, sınır bölgesine yerleştirdi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Yunan basınındaki haberlere göre, Atina yönetimi, Meriç (Evros) sınır bölgesine, olası toplu göçmen akınlarına karşı kullanmak üzere, taşınabilir, güçlü ses dalgaları yayabilen iki yeni cihaz yerleştirdi.

Ses bombası üreten ve insanları sağır edebilecek güce sahip 2 adet Uzun Menzilli Aktif Akustik Uyarıcı (LRAD) sistemi, Türk-Yunan sınırındaki Yunan Polis Teşkilatına (ELAS) teslim edildi.

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği mülteciler, İHA ile tespit edilerek kurtarıldı
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Yunanistan'ın ölüme terk ettiği mülteciler, İHA ile tespit edilerek kurtarıldı
Yunan Sahil Güvenlik'i tarafından Midilli doğusunda Türk karasularına geri itilen ve ölüme terk edilen mülteciler, İHA ile tespit edilerek Türk Deniz Kuvvetleri tarafından kurtarıldı. Konuyla ilgili olarak MSB'den şu açıklama yapıldı: 'Yunan Sahil Güvenlik'i tarafından Midilli doğusunda Türk karasularına geri itilerek hayatları tehlikeye atılan mülteciler, Türk Deniz Kuvvetlerine ait İHA tarafından tespit edilmiş, Sahil Güvenlik botlarımız tarafından kurtarılmıştır.'


Askeri alanlarda kullanılıyor

Dünyada sivil ve askeri alanlarda kullanılan LRAD sistemleri, insanlar üzerinde kullanıldığında yön şaşırtıyor, sağır edebiliyor, dayanılmaz acılara neden oluyor ve sonucu belirsiz sağlık sorunlarına yol açıyor.

Sınır birliklerinin güçlendirilmesi kararları kapsamında, 4 adet insansız hava aracı, 15 adet termal kamera, 5 adet plastik bot ve 10 adet zırhlı devriye aracının da sınır denetleme sistemine dahil edildiği kaydedildi.

Öte yandan Türk-Yunan sınırında, kaçak göçe karşı Meriç bölgesinde yapılacağı açıklanan yeni tel duvarın inşasına da Ferecik bölgesinde başlandığı bildirildi.

Yunan yetkililerce yapılan açıklamalarda, kuzeye doğru 27 kilometre uzunlukta ve 4,3 metre yükseklikte olması planlanan duvarda, 8 adet gözetleme kulesi bulunacağı belirtildi.

Bakan Soylu, Sahil Güvenlik ile Kuzey Ege’ye açıldı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ayvalık ilçesine bağlı Küçükköy Mahallesi’nde düzenlenen ‘Suriye Görev Gücü Değerlendirme Çalıştayı’na katıldı.
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Programın ardında Ayvalık Cunda Adası Sahil Güvenlik Komutanlığı limanına geldi.
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Saat 19.15’te Sahil Güvenliğe bağlı Kaan-33 Sınıfı Sahil Güvenlik gemisiyle düzensiz göç hareketlerinin yoğun olarak yaşandığı Kuzey Ege sularına açıldı.
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Yaklaşık 1 saat bölgede incelemelerde bulunan Bakan Soylu, Ayvalık limanına gelerek bölgeden ayrıldı.
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Bakan Soylu, Sahil Güvenlik ile Kuzey Ege’ye açıldı
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Bakan Soylu, Sahil Güvenlik ile Kuzey Ege’ye açıldı
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Bakan Soylu, Sahil Güvenlik ile Kuzey Ege’ye açıldı
Bakan Soylu, Sahil Güvenlik ile Kuzey Ege’ye açıldı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gerçekleştirilen Suriye Görev Gücü Değerlendirme Çalıştayı'na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Kaan 33 sınıfı Sahil Güvenlik Gemisi ile Kuzey Ege'ye Yunanistan'ın sığınmacıları geri ittiği bölgeleri inceledi.


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