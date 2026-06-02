Yunanistan'dan Kerpe Adası'nda üç aylık olağanüstü hal kararı

18:102/06/2026, الثلاثاء
DHA
Kerpe Adası'nda su sıkıntısıyla mücadele kapsamında alınacak tedbirler hızlandırılacak.
Yunanistan, barajın su seviyesinin düşmesi ve yaz sezonuna kadar artması beklenen su tüketimi nedeniyle Kerpe Adası'nda üç ay süreyle geçerli olağanüstü hal ilan etti.

Yunanistan, Kerpe Adası'nda yaşanabilecek su sıkıntısı ihtimaline karşı olağanüstü hal ilan etti.

Yunan basını, Ege Denizi'ndeki Kerpe Adası'nda barajın su seviyesinin düşmesi ve yaz sezonuna kadar artması beklenen su tüketimi nedeniyle olağanüstü hal kararı alındığını duyurdu. Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanlığı’nın aldığı kararın 3 ay süreyle geçerli olacağı bildirildi. Olağanüstü hal kararıyla, Ada'daki su sıkıntısıyla mücadele kapsamında alınacak tedbirlerin ve ilgili süreçlerin hızlandırılmasının hedeflendiği aktarıldı.



