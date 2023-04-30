Yunanistan'dan tarihi itiraf: Türkiye savunma sanayinde bizi geçti

Türkiye, MMU, Kızılelma ve Hürjet'le savunma sanayisinde şahlanışa geçerken Yunanistan'dan tarihi bir itiraf geldi. "Üzücü ama Türkiye bizi geçti" başlıklı makalede savunma sanayisi konusunda Atina hükümetine ağır eleştiriler yöneltildi. Hürjet'tin ilk uçuşu yaptığı belirtilen yazıda, "Dünyadaki en kötü şey, ona karşı gösterecek hiçbir şeyimizin olmadığı süpersonik bir uçaktır. Gösterecek hiçbir şeyimiz olmadığı gibi, Türkiye dinamik olarak insansız hava araçları geliştirme ve inşa etme alanına girdi" denildi. 1986 yılından Yunanistan'da Pegasus ve Telamon adında iki İHA'nın geliştirildiği hatırlatılırken yazıda şu ifadeler yer aldı;

'80'li yıllarda Türkiye gerimizdeydi'

80'li yıllarda TUSAŞ'ın faaliyete geçtiği dönemi hatırlıyoruz. Türkiye, Yunan Havacılık Endüstrisinin hızla geliştiği bir dönemde Yunanistan'ın 10 yıl gerisindeydi. İHA kavramı Türkler için bir bilim kurguydu. Savunma sanayideki tablonun Türkiye'nin lehine değiştiği belirtilen makalede, "O günden bu yana yaşanan gelişmeler tabloyu alt üst etti. Bugün İHA'ları üretiyorlar. Yunanistan savunma sanayisi açısından durgun olarak nitelendirilirken, Türkiye havalandı. Ülke büyük ölçüde kendi kendine yeter hale geldi. Kullandığı silah sistemlerinin çoğunu kendisi üretiyor ve kesinlikle teknik olarak destekleyebiliyor" ifadeleri yer aldı.

'Uluslararası talebi karşılayamayacak durumdayız'