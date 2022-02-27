Yurt dışındaki Türk vatandaşları yalnız değil: NESAM portalı artık aktif ​​

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik tehdit ve saldırıların kaynağına inilip çözüm üretilmesinde önemli olan Nefret Suçlarıyla ve Ayrımcılıkla Mücadele (NESAM) portalı aktifleşti. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, NESAM portalının, dünya genelinde artan ırkçılık ve ayrımcılığa karşı küresel anlamda farkındalığı arttıracağını kaydetti.

MAĞDUR SESİNİ DUYURACAK

Yabancı bir ülkede herhangi nefret suçu ve ayrımcılığa maruz kalan Türk vatandaşları, portaldaki “sesini duyur” başlığı altındaki formlar üzerinden mağduriyetini bildirebilecek. Portalla ilgili Yeni Şafak’a özel açıklamalarda bulunan Eren, “Biz de mağdurlara yönlendirmede bulunacağız. Araştırmalar Batı ülkelerindeki 5 Müslüman mağdurdan sadece 1’inin polise ya da yasal mercilere başvurduğunu gösteriyor. Biz de bu mücadelesinde vatandaşlarımızı hem hukuki yönlendirme, hem de psikolojik bakımdan uzmanlarımızla destekleyeceğiz” şeklinde konuştu.

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BATI’NIN TAVRI ORTADA

Kurumsallaşan bir ırkçılığın inkar edilemez hale geldiğini, mücadelenin de kurumsal olması gerektiğini vurgulayan Eren, YTB olarak Müslüman karşıtı ırkçılığın ne kadar ciddi boyuta ulaştığını uluslararası alandaki muhataplarına aktaracaklarını bildirdi: “YTB olarak biz bir kayıt ve raporlama mekanizması kurmuş olduk. Şu anda bırakın mücadeleyi, Batı’da Müslüman karşıtı ırkçılığın sorun olarak varlığını bile kabul etmeyen bir genel tavır söz konusu. Biz öncelikle rakamlarla sorunun varlığını ortaya koymuş olmayı bu bakımdan çok önemsiyoruz.”

DÜNYA Avrupa'daki Türkler yaşadıkları ırkçılığı ve ayrımcılığı anlattı