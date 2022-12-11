Dünya Zambiyada göçmen olduğu tahmin edilen 27 kişinin cesedi bulundu
AFRİKA

Zambiya'da göçmen olduğu tahmin edilen 27 kişinin cesedi bulundu

Zambiya'nın başkenti Lusaka'da Etiyopyalı düzensiz göçmen olduğu tahmin edilen 27 kişinin cesedi yol kenarında bulundu.

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Haber Merkezi AA
Zambiyada göçmen olduğu tahmin edilen 27 kişinin cesedi bulundu
Zambiya'da göçmen olduğu tahmin edilen 27 kişinin cesedi bulundu

Ulusal Polis Sözcü Yardımcısı Danny Mwale, Ngwerere bölgesinde 20 ila 38 yaşlarında 27 kişinin yol kenarına atılmış cansız bedeninin bulunduğunu, nefes alan 1 kişinin ise hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Cesetlerin kimliklerinin tespiti ve otopsisi için morga kaldırıldığını kaydeden Mwale, olay yerinde inceleme başlatıldığını ifade etti.

Ölümlerin arkasında kimin olduğu henüz bilinmezken, olayın insan kaçakçılığıyla ilişkili olduğu tahmin ediliyor.

Güney Afrika ülkelerine gitmeye çalışan Etiyopyalılar, sık sık kaçakçıların insanlık dışı muamelelerine maruz kalıyor.

Zambiya'nın komşusu Malavi'de ekimde Etiyopyalı göçmenlere ait olduğu tespit edilen toplu mezar bulunmuştu.

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