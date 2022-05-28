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Zelenski: Savaşı bitirmek için Putin'le konuşmak zorundayız

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, “gerçeklerle yüzleşmenin zorunlu olduğunu” belirterek savaşı bitirmek için Rusya lideri Putin’le doğrudan temas kurulması gerektiğini söyledi. Zelenski, “Rusya lideriyle konuşulacak meseleler var. Biz hayatımızı geri istiyoruz” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Zelenski: Savaşı bitirmek için Putinle konuşmak zorundayız
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski

Rusya’nın başlattığı savaşın üçüncü ayı geride kalırken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, “gerçeklerle yüzleşmenin zorunlu olduğunu” belirterek, savaşı bitirmek için Rusya lideri Vladimir Putin’le direkt temas kurulması gerektiğini söyledi.

Endonezyalı bir düşünce kuruluşuna hitap eden Zelenski, “Rusya lideriyle konuşulacak meseleler var. Yaşadığımız gerçeklerle yüzleşmeliyiz” dedi. Ukraynalı lider, Putin’le olası bir görüşmeyle ilgili, “Biz hayatımızı geri istiyoruz. Kendi toprakları üzerinde egemen bir ülkenin hayatını geri almak istiyoruz” dedi. Öte yandan The Guardian’da yer alan habere göre, bir televizyon programında konuşan Zelenski, Rus güçlerinin bölgedeki şehirleri yakarak kül etmek istediğini ve Donbas’ın imha edildiğini söyledi.

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