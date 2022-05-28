Zelenski: Savaşı bitirmek için Putin'le konuşmak zorundayız

Rusya’nın başlattığı savaşın üçüncü ayı geride kalırken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, “gerçeklerle yüzleşmenin zorunlu olduğunu” belirterek, savaşı bitirmek için Rusya lideri Vladimir Putin’le direkt temas kurulması gerektiğini söyledi.

Endonezyalı bir düşünce kuruluşuna hitap eden Zelenski, “Rusya lideriyle konuşulacak meseleler var. Yaşadığımız gerçeklerle yüzleşmeliyiz” dedi. Ukraynalı lider, Putin’le olası bir görüşmeyle ilgili, “Biz hayatımızı geri istiyoruz. Kendi toprakları üzerinde egemen bir ülkenin hayatını geri almak istiyoruz” dedi. Öte yandan The Guardian’da yer alan habere göre, bir televizyon programında konuşan Zelenski, Rus güçlerinin bölgedeki şehirleri yakarak kül etmek istediğini ve Donbas’ın imha edildiğini söyledi.

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