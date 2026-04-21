Zelenski'den AB’ye dikkat çeken mesaj: Türkiye vurgusu

12:2321/04/2026, Salı
AA
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye, Ukrayna, Norveç ve İngiltere ile daha güçlü birlik haline gelebileceğini ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya-Ukrayna savaşı ve Ukrayna'nın AB ile entegrasyon sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AB'ye üye olmak istediklerini vurgulayan Zelenski,
"AB'de olmak istiyoruz. Eminim ki bazı AB temsilcileri hata yapmazsa, biz orada olacağız"
ifadesini kullandı.

Zelenski, sahip olduğu konum nedeniyle Türkiye ve Ukrayna'nın güvenlik açısından avantaja sahip olduğunu belirterek, AB'nin bugün Türkiye, Norveç, Ukrayna ve İngiltere'ye ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

İngiltere'nin daha önce AB'den ayrıldığını anımsatan Zelenski,
"Ama yine de bu dört ülkenin AB'yi dünyanın en güçlü birliği ve en iyi güvenlik sistemine sahip kuruluşu haline getireceğine inanıyorum. Biz bir alternatif aramıyoruz. Sadece bu dört ülkenin çok güçlü olduğuna ve AB'yi güçlendirebileceğine inanıyorum. Ama bu dört ülke tek başına kesinlikle çok güçlü bir birlik oluşturuyor"
ifadelerini kullandı.


