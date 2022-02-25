Dünya Zelenskiyin müzakere masasına oturalım çağrısına Putinden yanıt Üst düzey müzakereye hazırız
AVRUPA

Zelenskiy'in 'müzakere masasına oturalım' çağrısına Putin'den yanıt: Üst düzey müzakereye hazırız

Rusya-Ukrayna savaşı 2'nci gününe girerken, son dakika açıklamaları da peş peşe geliyor. Ukrayna lideri Zelenski'nin "Ölümlerin bitmesi için oturup konuşalım" çağrısına yanıt, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den geldi. Putin, 'Rusya üst düzey müzakereye hazır' mesajı verdi.

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Haber Merkezi AA
Zelenskiyin müzakere masasına oturalım çağrısına Putinden yanıt: Üst düzey müzakereye hazırız
Vladimir Zelenskiy

Rusya Ukrayna savaşının 2'nci gününde de hızla devam ediyor. Bu sabah saatlerinde başkent Kiev'e giren Rus işgalcileri şehri kuşattı.

Öte yandan Lavrov'un açıklamalarına Ukrayna lideri Zelenski'den bir jet yanıt geldi. Zelenski, Putin'e seslenip "Ölümleri durdurmak için masaya oturalım" diyerek müzakere çağrısında bulundu.

Zelenskiy, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sadece bir işgal değil, Avrupa'ya karşı savaşın başlangıcıdır." ifadelerini kullandı.

"ÜST DÜZEY MÜZAKEREYE HAZIRIZ"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zelenski'nin çağrısına yanıt niteliğinde bir açıklama yaptı. Putin "Rusya üst düzey müzakereye hazır" cevap verdi.

AVRUPA'YA SİTEM

Ukrayna lideri Zelenski, Avrupa vatandaşlarını da hükümetlerini daha kararlı eylemlere zorlamk için protesto yapmaya çağırarak, "Avrupa ne kadar hızlı hareket ederse savaş o kadar çabuk biter" dedi. Ayrıca Zelenski, Avrupa'yı yetersiz tepki vermek ve yeterli askeri yardım yapmamakla suçladı.

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