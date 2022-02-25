Zelenskiy'in 'müzakere masasına oturalım' çağrısına Putin'den yanıt: Üst düzey müzakereye hazırız

Alman televizyon kanalında Bayraktar TB2 konuşuldu: Ukrayna çok özel bir silaha yatırım yaptı

Rusya'nın Ukrayna'ya harekatı tüm dünyanın gündeminde.



İki ülkenin silah ve askeri teçhizatlarının konu edildiği Alman televizyon kanalında sunucu, Bayraktar TB2'lerden övgüyle bahsetti.



Programda, Ukrayna'nın Kırım ilhakından bu yana askeri teçhizatını neredeyse iki katına çıkardığını, son olarak parasını çok özel bir silaha yatırdığından bahsedildi.



O sırada stüdyoda dev Bayraktar TB2 görülürken, sunucu 'Bir modelini incelemek için buraya getirdik. Ama yer darlığından gerçekte olduğu kadar büyük gösteremiyoruz.' ifadelerini kullandı.

