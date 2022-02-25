Zelenskiy'in 'müzakere masasına oturalım' çağrısına Putin'den yanıt: Üst düzey müzakereye hazırız

Rusya Ukrayna savaşının 2'nci gününde de hızla devam ediyor. Bu sabah saatlerinde başkent Kiev'e giren Rus işgalcileri şehri kuşattı.
Öte yandan Lavrov'un açıklamalarına Ukrayna lideri Zelenski'den bir jet yanıt geldi. Zelenski, Putin'e seslenip "Ölümleri durdurmak için masaya oturalım" diyerek müzakere çağrısında bulundu.
Zelenskiy, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sadece bir işgal değil, Avrupa'ya karşı savaşın başlangıcıdır." ifadelerini kullandı.
"ÜST DÜZEY MÜZAKEREYE HAZIRIZ"
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zelenski'nin çağrısına yanıt niteliğinde bir açıklama yaptı. Putin "Rusya üst düzey müzakereye hazır" cevap verdi.
AVRUPA'YA SİTEM
Ukrayna lideri Zelenski, Avrupa vatandaşlarını da hükümetlerini daha kararlı eylemlere zorlamk için protesto yapmaya çağırarak, "Avrupa ne kadar hızlı hareket ederse savaş o kadar çabuk biter" dedi. Ayrıca Zelenski, Avrupa'yı yetersiz tepki vermek ve yeterli askeri yardım yapmamakla suçladı.