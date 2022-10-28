Dünya Zelenskiy Rusya saldırılarda 30 insansız hava aracı kullandı
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Zelenskiy: Rusya saldırılarda 30 insansız hava aracı kullandı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'yı İran tarafından sağlandığına inanılan silahlarla son iki gün içinde Ukrayna'ya 30'dan fazla insansız hava aracı saldırısı düzenlemekle suçladı.

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Zelensky: Rusya saldırılarda 30 insansız hava aracı kullandı
Volodimir Zelenskiy

Füzelerden daha küçük ve vurulması daha zor olan bu insansız hava araçları, Kiev ve ABD'nin uluslararası hukuka aykırı olduğunu iddia ettiği enerji santrallerini ve diğer altyapı çıkışlarını hedef aldı.

Zelenskiy ayrıca Rusya'nın Şubat ayında Ukrayna'yı işgalinin başlamasından bu yana yaklaşık 4,500 füze saldırısı ve 8 binden fazla hava saldırısı gerçekleştirdiğini söyledi. Ancak Ukraynalıların savaşmaya devam edeceğine söz verdi.

Zelenskiy, "Bombardıman bizi yıkamaz" dedi. "Toprağımızda düşmanın marşını duymak, düşmanın gökyüzümüzdeki roketlerinden daha korkunç. Karanlıktan korkmuyoruz."

Rusya'nın sahip olduğu tek şey tuhaf komplolar

Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield, Birleşmiş Milletler'in Rusya'nın insansız hava aracını kullanmasını soruşturması gerekirken, bunun Rusya'nın Ukrayna'yı radyoaktif bir "kirli bomba" kullanabileceği suçlamasıyla soruşturma çağrısıyla eşitlenmemesi gerektiğini söyledi.

Thomas-Greenfield BM Güvenlik Konseyi'ne yaptığı açıklamada, "İşte fark burada ve bu büyük bir fark, iddialarımıza dair yeterli kanıtımız var. Rusya'nın sahip olduğu tek şey tuhaf komplolar" dedi.

UPI'ye göre Tahran, Moskova'ya Ukrayna'ya saldırmak için kullanılan insansız hava araçlarını sağladığını kesin olarak reddetti. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir-Abdollahian, drone suçlamalarının "temelsiz" olduğunu söyledi ve Ukrayna'yı "iddiaları destekleyen herhangi bir kanıt'' sunmaya çağırdı.

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