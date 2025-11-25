Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ziyaretçiler şoke oldu: Öldü diye koydukları tabutta yaşadığı anlaşıldı

Ziyaretçiler şoke oldu: Öldü diye koydukları tabutta yaşadığı anlaşıldı

19:5525/11/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Yaşlı kadın, kendi cenaze töreninde konulduğu tabutta hareket etti.
Yaşlı kadın, kendi cenaze töreninde konulduğu tabutta hareket etti.

Tayland’ın Nonthaburi bölgesindeki bir tapınakta düzenlenen cenaze töreni, tabuttaki hafif hareketin fark edilmesiyle bir anda paniğe dönüştü. Görevliler tabutu açtığında, öldüğü sanılan 65 yaşındaki kadının nefes aldığı ve kıpırdadığı görüldü. Aşırı düşük kan şekeri nedeniyle derin bilinç kaybı yaşadığı belirlenen kadın hemen hastaneye kaldırıldı. Ülkede büyük şaşkınlık yaratan olayın ardından tapınak, kadının tüm tedavi masraflarını üstleneceğini açıkladı.

Tayland’da öldü sanılarak cenaze töreni düzenlenen 65 yaşındaki kadın, cenaze töreni sırasında görevlilerin fark etmesiyle canlı bulundu.

Tabutta hareket etti

Tayland’ın Nonthaburi eyaletinde bir Budist tapınağında geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir cenaze töreninde yaşanan olayda, öldüğü ilan edilen kadın cenaze işlemleri sırasında tabutta hareket etti.

Görevlilerin durumu fark etmesinin ardından tabutun kapağının açılmasıyla yaşlı kadının nefes aldığını ve kıpırdadığı görüldü. Bunun üzerine cenaze töreni durdurularak tabuttan çıkarılan kadın, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

'Öldü' sanılmasının sebebi ne?

Hastanede tedavi altına alınan Chonthirat Sakulkoo isimli kadında kalp durması veya solunum yetmezliği tespit edilmezken, doktorlar yaşlı kadının aşırı düşük kan şekeri (hipoglisemi) nedeniyle derin bir bilinç kaybı yaşamış olabileceğini ve bu durumun ölümle karıştırılabileceğini açıkladı.

"Uzun süre uyanmayınca öldü sandık"

Kadının kardeşi Mongkol Sakulkoo, ablasının 2 yıldır yatalak olduğunu, kendisini geçtiğimiz günlerde evde hareketsiz halde bulduklarını ve uzun süre uyanmayınca öldüğünü düşündüklerini belirtti. Sakulkoo ayrıca, ablasının organlarını bağışlama isteğini yerine getirmek amacıyla bulundukları şehirden yola çıkarak yaklaşık 500 kilometre uzaklıktaki Bangkok’a seyahat ettiklerini, ancak hastanenin ölüm belgesi bulunmadığı gerekçesiyle cenazeyi kabul etmediğini aktardı. Bunun üzerine, cenazenin korunmamış olması ve sürecin uzaması nedeniyle ablasını doğrudan tapınağa götürme kararı aldığını söyledi.

"Böylesini ilk kez yaşadım"

Cenaze töreni sırasında görev yapan tapınak yetkilisi ise tabuttan gelen hafif sesler üzerine tabut açıldığında, kadının gözlerini hafif aralayarak baktığını ve bir süredir tabuta vurduğunun anlaşıldığını belirtti. Yetkili ayrıca, görevi boyunca binlerce cenaze işlemine tanıklık ettiğini ancak böyle bir olayı ilk kez yaşadığını söyledi.

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran olay sonrası, cenaze töreninin gerçekleştiği Budist tapınağı yaşlı kadının önümüzdeki süreçteki tüm tedavi masraflarını üstleneceklerini duyurdu.



#Tayland
#Bangkok
#Cenaze
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Borsa geriledi, altın değer kazandı: İşte piyasalarda günün tablosu