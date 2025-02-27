Tayland verdiği sözü tutmadı: 48 Uygur Türkü gece yarısı Çin'e teslim edildi

Birkaç gün önce Tayland Başbakanlık binasında yetkililerle gerçekleştirilen görüşmelerde, insani yardım sağlama taahhüdü yinelenmiş ve yarın sabah Tayland Şeyhul İslam’ı ile bir araya gelerek insani yardımlar için ilk ödemenin teslim edilmesi planlanmıştı. Bu kapsamda resmi bir randevu da alınmıştı. İnsani yardımların, Doğu Türkistanlılar özgürlüğüne kavuşana kadar devam edeceği belirtilmişti. Ayrıca yetkililer,

"Eğer üçüncü bir ülkeye gönderilmeleri mümkün olmazsa Tayland'da serbest bırakılacaklar. Bu süreçte İHH da barınma ve diğer temel ihtiyaçlarının karşılanmasına destek sağlayabilir."