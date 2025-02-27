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Tayland verdiği sözü tutmadı: 48 Uygur Türkü gece yarısı Çin'e teslim edildi

Tayland verdiği sözü tutmadı: 48 Uygur Türkü gece yarısı Çin'e teslim edildi

Semih Kara
Semih Kara
12:3727/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Tayland hükümeti, İHH'ya verdiği sözü tutmadı.
Tayland hükümeti, İHH'ya verdiği sözü tutmadı.

İHH'nın Tayland hükümet yetkilileriyle yaptığı görüşme sonucu 48 Uygur Türkü'nün Çin'e teslim edilmeyeceği taahhüdü verilmiş, bunun karşılığında Hamas, 5 Taylandlı esiri serbest bırakmıştı. Tayland'ın dün gece saatlerinde 48 Uygur Türkünü Çin'e

İHH'da Müzakere Ekibi Başkanı olarak görev yapan Abdullah Altay, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere ver verdi:

'Doğu Türkistan sahipsiz bırakılmıştır'

"Tayland makamlarıyla, 48 Doğu Türkistanlı’nın durumu hakkında uzun süredir müzakereler yürütmekteydik. Tayland yetkilileri, bu kişileri Çin’e iade etmeyeceklerine dair taahhütte bulunmuş, hatta üçüncü bir ülkeye yerleştirilmeleri sağlanana kadar insani yardımların temini konusunda İHH’dan resmi talepte bulunmuşlardı.

Birkaç gün önce Tayland Başbakanlık binasında yetkililerle gerçekleştirilen görüşmelerde, insani yardım sağlama taahhüdü yinelenmiş ve yarın sabah Tayland Şeyhul İslam’ı ile bir araya gelerek insani yardımlar için ilk ödemenin teslim edilmesi planlanmıştı. Bu kapsamda resmi bir randevu da alınmıştı. İnsani yardımların, Doğu Türkistanlılar özgürlüğüne kavuşana kadar devam edeceği belirtilmişti. Ayrıca yetkililer,
"Eğer üçüncü bir ülkeye gönderilmeleri mümkün olmazsa Tayland'da serbest bırakılacaklar. Bu süreçte İHH da barınma ve diğer temel ihtiyaçlarının karşılanmasına destek sağlayabilir."
şeklinde bir güvence vermişlerdi.

Ancak, tüm bu taahhütlere rağmen, dün gece yarısı 48 Uygur Türkü’nün aniden Çin’e iade edildiği bilgisine ulaşılmıştır.

Bir sivil toplum kuruluşu olarak tüm imkanlarımızı seferber etmiş olsak da ulaştığımız acı gerçek şudur:
Doğu Türkistan Sahipsiz Bırakılmıştır.
"

#Doğu Türkistan
#Uygur Türkü
#Tayland
#İHH
#Çin

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