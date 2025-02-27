Tayland verdiği sözü tutmadı: 48 Uygur Türkü gece yarısı Çin'e teslim edildi

İHH'nın Tayland hükümet yetkilileriyle yaptığı görüşme sonucu 48 Uygur Türkü'nün Çin'e teslim edilmeyeceği taahhüdü verilmiş, bunun karşılığında Hamas, 5 Taylandlı esiri serbest bırakmıştı. Tayland'ın dün gece saatlerinde 48 Uygur Türkünü Çin'e
İHH'da Müzakere Ekibi Başkanı olarak görev yapan Abdullah Altay, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere ver verdi:
'Doğu Türkistan sahipsiz bırakılmıştır'
"Tayland makamlarıyla, 48 Doğu Türkistanlı’nın durumu hakkında uzun süredir müzakereler yürütmekteydik. Tayland yetkilileri, bu kişileri Çin’e iade etmeyeceklerine dair taahhütte bulunmuş, hatta üçüncü bir ülkeye yerleştirilmeleri sağlanana kadar insani yardımların temini konusunda İHH’dan resmi talepte bulunmuşlardı.
Ancak, tüm bu taahhütlere rağmen, dün gece yarısı 48 Uygur Türkü’nün aniden Çin’e iade edildiği bilgisine ulaşılmıştır.