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İHH 48 Uygur Türkü için adım attı: Tayland Çin'e iade kararından döndü

İHH 48 Uygur Türkü için adım attı: Tayland Çin'e iade kararından döndü

Semih Kara
Semih Kara
11:2929/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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İHH'nın girişimleri sonuç verdi.
İHH'nın girişimleri sonuç verdi.

İHH İnsanı Yardım Vakfı, 48 Uygur Türkünü Çin'e teslim etme hazırlığında olan Tayland hükümetiyle masaya oturdu. Yetkili makamlarla mutabakata varılmasının ardından Tayland, Uygur Türklerinin Çin'e iadesi kararını iptal etti.

Tayland hükümeti, geri gönderme merkezinde tuttuğu 48 Uygur Türkünü Çin'e iade etmeyi planlıyordu. Haber sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı, çok sayıda yardım çağrısı yapıldı.


İHH'da Müzakere Ekibi Başkanı olarak görev yapan Abdullah Altay, müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Tayland kararından döndü

Yetkililerle yaptıkları görüşmeler neticesinde Uygurların Çin’e iadesinin durdurulduğu yönünde güvence aldıklarını belirten Altay,
"Bu gelişmeyi kendilerine aktarmamız üzerine, son 18 gündür açlık grevinde olan 48 kişi süreci olumlu değerlendirmiş ve grevi sona erdirme kararı almıştır." ifadelerini kullandı.

Tayland’daki ilgili bakanlıklarla yürüttükleri temasları ve söz verilen güvencenin takibini yapacaklarını ifade eden Altay, yaptığı paylaşımla Tayland makamlarına teşekkürlerini iletti.

İnsani yardım için koordinasyon sağlandı

İHH görevlisi Abdullah Altay, Uygur Türklerinin Çin'e iadesi kararının iptali sonrası Tayland Şeyhülislamı Arun Boonchom ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Altay, İHH İnsani Yardım Vakfı'nın bölgeye gönderdiği insani yardımı, Şeyhülislam Ofisi ile koordinasyon halinde ulaştırma konusunda mutabakata vardıklarını bildirdi.

İHH Müzakere Ekibi Başkanı Abdullah Altay (solda) ve Tayland Şeyhülislamı Arun Boonchom (sağda).

#Doğu Türkistan
#Uygur Türkü
#Tayland
#Çin
#İHH

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