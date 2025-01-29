İHH 48 Uygur Türkü için adım attı: Tayland Çin'e iade kararından döndü

İHH İnsanı Yardım Vakfı, 48 Uygur Türkünü Çin'e teslim etme hazırlığında olan Tayland hükümetiyle masaya oturdu. Yetkili makamlarla mutabakata varılmasının ardından Tayland, Uygur Türklerinin Çin'e iadesi kararını iptal etti.
Tayland hükümeti, geri gönderme merkezinde tuttuğu 48 Uygur Türkünü Çin'e iade etmeyi planlıyordu. Haber sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı, çok sayıda yardım çağrısı yapıldı.
İHH'da Müzakere Ekibi Başkanı olarak görev yapan Abdullah Altay, müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Tayland kararından döndü
Tayland’daki ilgili bakanlıklarla yürüttükleri temasları ve söz verilen güvencenin takibini yapacaklarını ifade eden Altay, yaptığı paylaşımla Tayland makamlarına teşekkürlerini iletti.
İnsani yardım için koordinasyon sağlandı
İHH görevlisi Abdullah Altay, Uygur Türklerinin Çin'e iadesi kararının iptali sonrası Tayland Şeyhülislamı Arun Boonchom ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Altay, İHH İnsani Yardım Vakfı'nın bölgeye gönderdiği insani yardımı, Şeyhülislam Ofisi ile koordinasyon halinde ulaştırma konusunda mutabakata vardıklarını bildirdi.