İHH 48 Uygur Türkü için adım attı: Tayland Çin'e iade kararından döndü

Yetkililerle yaptıkları görüşmeler neticesinde Uygurların Çin’e iadesinin durdurulduğu yönünde güvence aldıklarını belirten Altay,

"Bu gelişmeyi kendilerine aktarmamız üzerine, son 18 gündür açlık grevinde olan 48 kişi süreci olumlu değerlendirmiş ve grevi sona erdirme kararı almıştır." ifadelerini kullandı.