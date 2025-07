Bir intihar teklifi “Ailesizlik, cinsiyetsizlik, milliyetsizlik”

Cinsiyetsizleştirme, ailesizleştirme, milletsizleştirme, “biz”den koparma, “ben”i yüceltme sloganlarının hepsi, güçlü ve devasa bütünlüklere güç yetiremeyen yamyamların, seni, kendini yok ediş yolculuğuna çıkarmaya ikna sürecidir. Çünkü cinsiyet, aile, milliyet gibi değerler, temeli sağlam, taşıyıcı unsurları mukavim, beden duvarları korunaklı ve çatısı muhkem binaların temsilidir. Bu binaları yıkmak her rüzgârın, her fırtınanın, her zelzelenin harcı değildir. Ancak binanın parçalarını, bedenden ayrılmaya ikna edebilirlerse o zaman başka…