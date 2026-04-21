Okullardaki öğrenci şiddetini yeniden düşünmek

Dr. Beyzanur Yılmaz - Araştırmacı, Yazar





Son yıllarda okullarda gözlemlenen öğrenci şiddeti, yalnızca bireysel davranış problemleriyle açıklanamayacak kadar karmaşık ve çok boyutlu bir olgudur. Bu eğilimi anlamak için, meseleyi tekil olayların yanında bireyin içinde şekillendiği sosyal, psikolojik ve kültürel bağlamlar üzerinden de ele almak gerekmektedir.

İLETİŞİM EKSİKLİĞİ ÖFKEYİ BÜYÜTÜYOR

Öncelikle aile yapısı ve erken dönem deneyimleri belirleyici bir rol oynar. Çocukluk çağında ihmal, istismar ya da yoğun çatışma ortamına maruz kalan bireylerin, duygularını sağlıklı biçimde düzenleme becerileri zayıflayabilmekte ve bu durum, saldırgan davranışların bir ifade biçimi olarak ortaya çıkmasına yol açabilmektedir. Aile içi iletişim eksikliği, çocuğun kendini ifade etme kanallarını daraltırken, öfke ve hayal kırıklığının dışavurumunu daha kontrolsüz hale getirebilir.

Okul ortamının yapısı da kritik önemdedir. Rekabetin yoğun olduğu, başarı baskısının yüksek tutulduğu ve öğrencilerin psikososyal ihtiyaçlarının geri planda kaldığı eğitim ortamlarında, öğrenciler kendilerini değersiz, görünmez ya da dışlanmış hissedebilir. Bu tür duygular, zamanla öfke birikimine ve şiddet davranışlarına zemin hazırlayabilir.

Akran ilişkileri de şiddet eğiliminin önemli bir boyutunu oluşturur. Zorbalık, dışlanma ve sosyal hiyerarşiler içinde güç kazanma isteği, bazı öğrencileri şiddeti bir araç olarak kullanmaya yöneltebilir. Özellikle ergenlik döneminde kimlik arayışı içinde olan bireyler, kabul görmek ya da güç göstermek amacıyla agresif davranışlara başvurabilmektedir.

GERÇEKLİK ALGISINI KAYBEDİYORLAR

Medya ve dijital içeriklerin etkisi de göz ardı edilmemelidir. Özellikle şiddet temalı dizi ve filmler, gençlerin davranış repertuarını dolaylı biçimde şekillendirebilmektedir. Şiddetin dramatize edilerek sunulması, çoğu zaman sonuçlarının yeterince yansıtılmaması ve bazı karakterlerin şiddet yoluyla güç, saygınlık veya çözüm elde etmesi, genç izleyiciler üzerinde model alma etkisi oluşturabilmektedir. Bu durum, sosyal öğrenme kuramı çerçevesinde değerlendirildiğinde, bireylerin gözlem yoluyla davranış geliştirdiğini ortaya koyan bulgularla örtüşmektedir. Özellikle eleştirel düşünme becerileri henüz tam gelişmemiş olan ergenlerde, kurgu ile gerçeklik arasındaki sınırın bulanıklaşması, şiddetin meşrulaştırılmasına ve sıradanlaşmasına olanak sağlayabilmektedir.

Gençlerde bireysel psikolojik faktörler de sürecin bir parçasıdır. Dürtü kontrolü zayıflığı, düşük empati düzeyi ve stresle başa çıkma becerilerindeki yetersizlikler, şiddet davranışlarını artırabilir. Ancak bu bireysel özellikler dahi, çoğu zaman çevresel koşullarla etkileşim içinde şekillenmektedir.

NE YAPMALI?

Netice itibarıyla okullardaki öğrenci şiddetini bir neden değil, çoğu zaman bir sonuç olarak idrak etmek daha doğrudur. Bu nedenle çözüm, disiplin önlemlerini artırmanın yanında aile, okul ve toplum düzeyinde bütüncül, önleyici ve destekleyici yaklaşımlar geliştirmekte yatmaktadır. Bu bağlamda, bireyin yalnızca davranışını değil, anlam dünyasını da dikkate alan dini, manevi ve psikolojik yaklaşımlar önemli bir imkân sunmaktadır.