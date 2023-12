Savunma sanayiine “Türkçe” damgası

İbn Hazm (ö. 1064), bilim çevrelerinde El-İhkâm kısa adıyla bilinen eserinde bir dilin gücünden ve dolaylı olarak geleceğinden bahsederken, yerinde bir düşünceyle, onu konuşan devletin gücüne vurgu yapar. Çağının önde gelen düşünce adamları arasında yer alan İbn Hazm, dilin gücü ile onu konuşan devletin gücü arasında doğrudan bir ilginin bulunduğunu söyler. Endülüslü âlimde yaklaşık 11 asır önce ifadesini bulan bu tespit; dil-düşünce, dil-devlet ve dil-millet ilişkisini ortaya koyması bakımından dikkat çekicidir. İnsanlık tarihi, bu tespitin her dönem için doğru olduğunu ve hâlen geçerliliğini koruduğunu göstermektedir. Hiç kuşkusuz, bir dilin varlığını devam ettiren ve onun dünya ölçeğindeki yerini tayin eden bu güçtür.

Türk Dil Kurumu (TDK), her yıl düzenli olarak çeşitli kurum ve kişilere “Türk Diline Hizmet Ödülü” veriyor. Kadim dilimize yapılan hizmet ve katkıların, aynı zamanda vefanın, kadirşinaslığın, Türkçe hassasiyetinin bir ifadesi olan ödüller, bu sene de Ankara’da düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu. Bazı kurum yöneticilerinin de iştirak ettiği programda Prof. Dr. Saim Sakaoğlu, Prof. Dr. Yavuz Akpınar, Prof. Dr. Yerden Kazhybek ve Nail Tan’a ödülleri takdim edildi. Bu anlamlı ödül ayrıca iki kuruma daha verildi: Savunma Sanayii Başkanlığı ve Azerbaycan Millî İlimler Akademisi.

Sözü edilen ürünlerin hepimizi sevindiren ve gururlandıran bir başka yönü daha var: isimlerinin bize ait olması. Her biri “altay, anka, aksungur, atmaca, bozdoğan, gökbey, gökdoğan, hürkuş, kaan, kızılelma, kirpi, kuzgun, muhafız, sarp, serdar, sungur, tepegöz, ulak” gibi kelimelerle adlandırılan teknoloji harikası bu eserler, sadece ülkemizin değil Türkçemizin de yüz akı ve övünç kaynağıdır. Tamamen “Türkçe” düşünülmüş, “Türkçe” üretilmiş ve yine “Türkçe” isimlendirilmiş olan bu ürünler; ulaştığı her coğrafyaya, ihraç edildiği her ülkeye insanımızın zekâsı ve kabiliyeti ile milletimizin sahip olduğu millî, tarihî ve kültürel birikimi de taşıyor. Bunlar o topraklarda yalnızca envantere giren ve kullanılan bir cihaz yahut vasıta olmuyor; Türkiye’nin ve Türk dünyasının da bir elçisi, temsilcisi kimliği kazanıyor.