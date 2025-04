Yalanlar ve gerçekler: Deir Yassin Katliamı

Yetmiş yedi yıl önce bugün, 9 Nisan 1948’de, Siyonistler tarafından gerçekleştirilen Deir Yassin Katliamı’nın aslında hiç olmadığını iddia eden bir kitap yayımlanmıştı 2017 senesinde. İbranice yayımlanan bu kitap, 2021 senesinde The Massacre That Never Was (Hiç Olmayan Katliam) ismiyle İngilizceye tercüme edildi. Ve böylece çok daha geniş bir okuyucu kitlesine ulaştı. Akademik çevrelerde tartışıldı, pek çok gazete ve dergide kitabı öven yazılar çıktı. Hatta Deir Yassin Katliamı mitinin, Filistinliler tarafından İsrail’i dövmek için kullanılan bir sopa olduğunu ancak şimdi bu sopanın düştüğünü bile söyleyecek kadar ileri gidenler oldu.

Deir Yassin Katliamı hakkındaki bu iddia aslında ilk kez Eliezer Tauber tarafından ortaya atılmamıştı. İsrailli tarihçi Uri Milstein da, 2012 senesinde kaleme aldığı The Birth of a Palestinian Nation: The Myth of the Deir Yassin Massacre (Filistin Ulusunun Doğuşu: Deir Yassin Katliamı Efsanesi) isimli kitabında benzer iddialar ortaya atıyordu. Siyonist Amerikalı akademisyen Gil Troy’a göre de Deir Yassin diye bir katliamdan bahsetmek, tamamen anti-Semitik propagandaydı.