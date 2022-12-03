Düzce Canlı TOKİ kura sonuçları belli oluyor! 3 Aralık Düzce kura sonuçları ve isim listesi sorgulama

TOKİ kura çekimleri başladı. İl il farklı tarihlerde kura çekimleri gerçekleştirilecek. Düzce için başvuru yapan adaylar, TOKİ Düzce kura çekim tarihlerini araştırmaya başladı. Peki TOKİ Düzce kura çekimleri ne zaman yapılacak? TOKİ Düzce kura tarihleri belli oldu mu?

DÜZCE TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yeni haftanın kura takvimine göre 1-7 Aralık tarihleri arasında 7 ilde 13 bin 807 konut için kura çekilecek. Düzce TOKİ kura çekimi 2-3 Aralık tarihlerinde saat 10.00’da Düzce Belediyesi Konferans Salonu'nda yapılıyor.

DÜZCE TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek.

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Düzce kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

REKLAM

DÜZCE TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

DÜZCE TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

Düzce TOKİ kura sonuçları belli olduğu zaman sonuçlar ve asil- yedek isim listesi ile ilgili detaylar habere eklenecek.

DÜZCE TOKİ KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ

DÜZCE'DE KAÇ ADET TOKİ YAPILACAK?

Düzce'de toplamda 1100 adet TOKİ konutu inşa edilecek.

DÜZCE'DE HANGİ İLÇELERDE TOKİ KONUTU YAPILACAK?

Düzce'de 9 farklı ilçede TOKİ konutları inşa edilecek. İşte Düzce TOKİ konutlarının yapılacağı ilçeler ve konut sayıları:

DÜZCE TOKİ TAKSİT SAYISI VE ÖDEMELERİ NE KADAR?

608 bin TL fiyatlı 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vadeyle sahip olunabilecek.

REKLAM

TOKİ ÜÇÜNCÜ ETAP KURALARINDA HANGİ İLLER YER ALIYOR?

TOKİ sosyal konut projesinde kura çekimi il il yapılmaya devam ediyor. 1-7 Aralık tarihleri arasında, 7 ilde 13.807 konut için kura cekilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ eliyle hayata geçirilen "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konutun kura çekimine hız kesmeden devam ediliyor. Üçüncü etap kuraları 1-7 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek. TOKİ kura takvimine göre bugün Düzce 1100 konut ve Konya 7655 konut için kura çekilişi başlayacak. Düzce kurası 3 Aralık, Konya ise 7 Aralık tarihine kadar devam edecek.

TOKİ SOSYAL KONUT ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

500 bin konut ve 250 bin konutluk arsa ile 50 bin işyerinden oluşacak projenin detayları önceki gün açıklanmıştı.

REKLAM

Konutların maliyeti üzerinden yüzde 40 indirim yapılacak projede, 2+1 dairelerin bedeli 608 bin TL idi. Aylık taksitler ise 240 ay vade ile 2 bin 280 TL olarak belirlendi. 3+1 dairelerin fiyatının ise 851 bin TL olduğu projede, bu dairelere de aylık taksit 3 bin 187 TL olarak belirlenmişti.

Peşinat oranını fazla ödeme imkanı bulunmakta olup, tamamen de kapatılabilir. Vadede kısaltma imkânı bulunmuyor.

ÖZGÜN TOKİ üçüncü etap kura çekilişleri başlıyor! Hangi illerde kura çekilecek?

ÖZGÜN Zonguldak TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?

ÖZGÜN Karaman TOKİ sonuçları canlı yayında açıklanıyor! Karaman TOKİ kura sonuçları ve isim listesi 2022

ÖZGÜN Karabük TOKİ kura sonuçları belli oldu mu? Karabük kura çekilişi tarihi