Özgün Karabük TOKİ kura sonuçları belli oldu mu? 7 Aralık Karabük kura çekilişi tarihi sonuçları
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Karabük TOKİ kura sonuçları belli oldu mu? 7 Aralık Karabük kura çekilişi tarihi sonuçları

Karabük TOKİ kura sonuçları bugün canlı yayınla çekiliyor. TOKİ Ardahan ve Şırnak kura çekiminin (7 Kasım) başlamasının ardından Karabük kura çekim tarihleri de araştırılmaya başlandı. Peki TOKİ Karabük kura çekimleri sonuçları belli oldu mu? TOKİ Karabük tarihleri belli oldu. Karabük TOKİ kura sonuçları ne zaman, nereden açıklanacak, Karabük TOKİ sonuçları asil ve yedek isim listesi nerede yayınlanacak? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Karabük TOKİ Kura Sonuçları Sorgulama: 7 Aralık Çarşamba Karabük TOKİ Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi
TOKİ Karabük kura sonuçları

TOKİ kura çekimleri başladı. İl il farklı tarihlerde kura çekimleri gerçekleştirilecek. Karabük için başvuru yapan adaylar, TOKİ Karabük kura çekim tarihlerini araştırmaya başladı. Peki TOKİ Karabük kura çekimleri ne zaman yapılacak? TOKİ Karabük kura tarihleri belli oldu mu?

KARABÜK TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Karabük TOKİ konut kura çekilişi 7 Aralık 2022 tarihinde yapılacak. Karabük TOKİ sonuçları ise kura çekilişinin arından belli olacak.

KARABÜK TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Karabük kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

KARABÜK TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

KARABÜK TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

Karabük TOKİ kura sonuçları belli olduğu zaman sonuçlar ve asil- yedek isim listesi ile ilgili detaylar habere eklenecek.

KARABÜK TOKİ KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ

KARABÜK'TE KAÇ ADET TOKİ YAPILACAK?

Karabük'te toplamda 752 adet TOKİ konutu inşa edilecek.

KARABÜK'TE HANGİ İLÇELERDE TOKİ KONUTU YAPILACAK?

Karabük'te 6 farklı ilçede TOKİ konutları inşa edilecek. İşte Karabük TOKİ konutlarının yapılacağı ilçeler ve konut sayıları:

KARABÜK TOKİ TAKSİT SAYISI VE ÖDEMELERİ NE KADAR?

608 bin TL fiyatlı 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vadeyle sahip olunabilecek.

TOKİ KURALARINDA ÜÇÜNCÜ ETAP BAŞLIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kapsamında 23 ilde 50 bin 302 konutun kura çekiminin tamamlandığını ve 1-7 Aralık tarihleri arasında 7 ilde 13 bin 807 konut için kura çekimi yapılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde ikinci etap kuraları bugün tamamlandı. 23 ilde noter huzurunda çekilen kuralarda 50 bin 302 konutun hak sahipleri belirlendi. Kurada 892 şehit ailesi ve gazi, 4 bin 429 engelli vatandaş, 11 bin 127 emekli, 20 bin 856 genç ve 15 bin 657 diğer kategorideki vatandaş asil ve yedek olarak hak sahibi oldu.

1 Aralık 2022 tarihi itibariyle başlayacak üçüncü etap kura çekilişi ise 7 Aralık 2022'ye kadar devam edecek. 7 ilde gerçekleştirilecek kura çekimlerinde 13 bin 807 hak sahibi belirlenecek. 1 Aralık'ta 902 konut için Bolu'da ve 751 konut için Karaman'da, 2-3 Aralık'ta 1100 konut için Düzce'de, 2-7 Aralık tarihleri arası 7 bin 655 konut için Konya'da, 4-5 Aralık'ta 1650 konut için Zonguldak'ta, 6 Aralık'ta 850 konut için Bartın'da ve 7 Aralık'ta 899 konut için Karabük'te kura çekimi yapılacak.

TOKİ SOSYAL KONUT ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

500 bin konut ve 250 bin konutluk arsa ile 50 bin işyerinden oluşacak projenin detayları önceki gün açıklanmıştı.

Konutların maliyeti üzerinden yüzde 40 indirim yapılacak projede, 2+1 dairelerin bedeli 608 bin TL idi. Aylık taksitler ise 240 ay vade ile 2 bin 280 TL olarak belirlendi. 3+1 dairelerin fiyatının ise 851 bin TL olduğu projede, bu dairelere de aylık taksit 3 bin 187 TL olarak belirlenmişti.

Peşinat oranını fazla ödeme imkanı bulunmakta olup, tamamen de kapatılabilir. Vadede kısaltma imkânı bulunmuyor.

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