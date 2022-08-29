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DYK kurs öğretmen ve öğrenci başvurusu nasıl yapılır?

DYK kurs öğrenci başvurusu nasıl yapılır, MEB DYK başvuru işlemleri nereden yapılır? DYK öğrenci başvuru ekranı yoğun bir şekilde aranıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) başvuru işlemleri başlıyor. Peki, Yaz okulu kapsamında 4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12'nci sınıflarda öğrenim gören öğrenciler kurslara başvurabilecekler. İşte, E-Kurs öğrenci ve öğretmen başvuru formu detayları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
DYK ekurs.meb.gov.tr öğretmen ve öğrenci başvurusu: DYK ekurs.meb.gov.tr öğretmen ve öğrenci başvurusu nasıl yapılır?
DYK kayıt

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) başvuru işlemleri başlıyor. Her yıl düzenli bir şekilde öğrenc ilerin desteklenmesi amacıyla düzenlenen ücretsiz e-kurs DYK için başvuru yapılması gerekiyor. Peki, DYK kaydı için başvuru nasıl yapılır?

DYK E-KURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

a) Kurslara; resmî ve özel örgün eğitim kurumları kapsamındaki Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 32 nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen öğrenciler dâhil ortaokul, imam hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler ile genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulu/özel eğitim sınıfı, genel ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları ile mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları öğrencileri, özel eğitim meslek okulu ile özel eğitim meslek okulu programının uygulandığı özel eğitim sınıfı öğrencilerinden; 6, 7, 8, 10, 11 ve 12 nci sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ve örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir. Ayrıca yaz okulu kapsamında 4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12 nci sınıflarda öğrenim gören öğrenciler kurslara başvurabilir.

DYK BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

E-KURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

e-Kurs 6 ve 10. sınıf öğrenci başvurularının alınması ve kurs sınıflarının oluşturulması ise 26-29 Kasım’da alınacak.

Kurslar, 29 Kasım’da başlayacak.

Başvurular, https://e-kurs.meb.gov.tr internet adresinden e-kurs modülü üzerinden gerçekleşecek.

e-KURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a) Kurslara; resmî ve özel örgün eğitim kurumları kapsamındaki Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 32 nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen öğrenciler dâhil ortaokul, imam hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler ile genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulu/özel eğitim sınıfı, genel ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları ile mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları öğrencileri, özel eğitim meslek okulu ile özel eğitim meslek okulu programının uygulandığı özel eğitim sınıfı öğrencilerinden; 6, 7, 8, 10, 11 ve 12 nci sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ve örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir.

b) Ayrıca uluslararası Anadolu imam hatip liselerinin 9 uncu sınıfında öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler yabancılara Türkçe öğretimi kapsamında Türkçe dersinden belirlenen tarihler arasında başvuru yapabilirler.

c) Kursiyerlere yönelik yıllık açılan kurslara ekim ayı sonuna kadar kayıt yapılabilir.

5.2. Resmî örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler kayıtlı oldukları okulun ya da ikamet ettikleri adresin bulunduğu ilçe sınırı içindeki kurs merkezlerinden birine e-Kurs Modülünden başvuru yapabilir. Yaz dönemi kurslarında öğrenciler okullarının bulunduğu il/ilçe sınırları dışında kursa katılabilir.

5.3. Resmî örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler e Kurs Modülü üzerinden e-Okul bilgileri ile ya da e-Devlet girişini kullanarak kurs başvurusu yapar.

5.4. Açık öğretim okullarına devam eden öğrenciler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi açık öğretim okulu kullanıcı adı ve şifresi ile kurs başvurusunda bulunabilirler.

5.5. Kursiyerler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi e-Kurs Modülünün Kendilerine otomatik oluşturduğu şifreler ile kurs başvurusunda bulunabilirler.

5.6. Öğrenci/kursiyerler kurs merkezince belirlenen derslerden ve kurs talebinde bulunan öğretmenler arasından tercihte bulunarak başvuru yapar.

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