Hac kuraları 5 Kasım’da gerçekleştirildi. 2026 yılı haccı için kesin kayıt hakkı elde eden hacı adayları kesin kayıt işlemlerini 11 - 21 Kasım 2025 tarihleri arasında tamamladı. Kesin kayıt sürecinde boş kalan kontenjanlar için yapılacak ek başvurular alınmaya başlandı. Ek hac kayıtları 5 Aralık 2025 tarihlerine kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Peki e Devlet hac ek kayıtları nasıl yapılacak?
Hac kuraları 5 Kasım’da gerçekleştirildi. 2026 haccı kesin kayıt sürecinde boş kalan kontenjanlar için yapılacak ek başvurular alınmaya başlandı. Ek hac kayıtları 5 Aralık 2025 tarihlerine kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Peki e Devlet hac ek kayıtları nasıl yapılacak?
Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda, 5 Kasım 2025 Çarşamba günü vatandaşlarımızın katılımıyla, noter ve basın huzurunda gerçekleştirilen kura sonucuna göre, 2026 yılı haccı için kayıt sırası gelen hacı adaylarımız; 27 Kasım - 5 Aralık 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden hac kesin kayıt işlemlerini yapabilecekler.
2026 yılı haccı için pasaport geçerlilik tarihinin 30 Kasım 2026 olması gerektiğinden, ilk kez pasaport çıkarmak için başvuracak hacı adaylarımızın 30 Kasım 2025 tarihinden sonra pasaport başvurusu yapmaları ve pasaport geçerlilik süresinin en az 1 yıl olması önem arz etmektedir.