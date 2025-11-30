Hac ek kayıt başvuruları başladı, ne zamla kadar alınacak? İşte e Devlet 2026 hac ek kayıt başvuru ekranıe-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. e Devlet hac ek kayıtları nasıl yapılacak? Hac ek kayıt başvuruları başladı

Hac kuraları 5 Kasım’da gerçekleştirildi. 2026 haccı kesin kayıt sürecinde boş kalan kontenjanlar için yapılacak ek başvurular alınmaya başlandı. Ek hac kayıtları 5 Aralık 2025 tarihlerine kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Peki e Devlet hac ek kayıtları nasıl yapılacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda, 5 Kasım 2025 Çarşamba günü vatandaşlarımızın katılımıyla, noter ve basın huzurunda gerçekleştirilen kura sonucuna göre, 2026 yılı haccı için kayıt sırası gelen hacı adaylarımız; 27 Kasım - 5 Aralık 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden hac kesin kayıt işlemlerini yapabilecekler.