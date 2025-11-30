Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Hac ek kayıt başvuruları başladı mı, e Devlet ek hac kayıtları ne zamla kadar alınacak?

Hac ek kayıt başvuruları başladı mı, e Devlet ek hac kayıtları ne zamla kadar alınacak?

09:5530/11/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Hac ek kayıt tarihi
Hac ek kayıt tarihi

Hac kuraları 5 Kasım’da gerçekleştirildi. 2026 yılı haccı için kesin kayıt hakkı elde eden hacı adayları kesin kayıt işlemlerini 11 - 21 Kasım 2025 tarihleri arasında tamamladı. Kesin kayıt sürecinde boş kalan kontenjanlar için yapılacak ek başvurular alınmaya başlandı. Ek hac kayıtları 5 Aralık 2025 tarihlerine kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Peki e Devlet hac ek kayıtları nasıl yapılacak?

Hac ek kayıt başvuruları başladı, ne zamla kadar alınacak? İşte e Devlet 2026 hac ek kayıt başvuru ekranıe-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. e Devlet hac ek kayıtları nasıl yapılacak? Hac ek kayıt başvuruları başladı

Hac kuraları 5 Kasım’da gerçekleştirildi. 2026 haccı kesin kayıt sürecinde boş kalan kontenjanlar için yapılacak ek başvurular alınmaya başlandı. Ek hac kayıtları 5 Aralık 2025 tarihlerine kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Peki e Devlet hac ek kayıtları nasıl yapılacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda, 5 Kasım 2025 Çarşamba günü vatandaşlarımızın katılımıyla, noter ve basın huzurunda gerçekleştirilen kura sonucuna göre, 2026 yılı haccı için kayıt sırası gelen hacı adaylarımız; 27 Kasım - 5 Aralık 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden hac kesin kayıt işlemlerini yapabilecekler.

2026 yılı haccı için pasaport geçerlilik tarihinin 30 Kasım 2026 olması gerektiğinden, ilk kez pasaport çıkarmak için başvuracak hacı adaylarımızın 30 Kasım 2025 tarihinden sonra pasaport başvurusu yapmaları ve pasaport geçerlilik süresinin en az 1 yıl olması önem arz etmektedir.

#e Devlet
#hac ek kayıtları
#diyanet hac kaydı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
CHP Parti Meclisi üyesi seçimi sonuçları belli oldu mu? CHP PM'de anahtar listede kimler yer var?