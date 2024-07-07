Tapu tescil belgesi, bir gayrimenkulün tapu sicilinde kayıtlı olduğunu ve belirtilen malikin mülkiyetinde olduğunu gösteren resmi bir belgedir. Bu belge, gayrimenkul alım satımlarında, kredi alma işlemlerinde, miras işlemlerinde ve diğer resmi işlemlerde kullanılır.

Tapu Tescil Belgesi Nedir?

Tapu tescil belgesi, taşınmazın mülkiyetinin kimin olduğunu ve mülkiyetin hangi haklar ve kısıtlamalar altında olduğunu belirten resmi bir kayıttır. Tapu tescil işlemleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) tarafından yürütülür ve kayıtlar bu kurumun tapu sicilinde tutulur.

Tapu Tescil Belgesi Nasıl Alınır?

Tapu tescil belgesi almak için aşağıdaki adımlar izlenir:

Başvuru: Tapu tescil işlemi yapılacak olan taşınmazın bağlı bulunduğu Tapu Müdürlüğü'ne başvurulur.

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Tapu tescil için gerekli belgelerin hazırlanması:

Kimlik belgesi

İlgili taşınmazın tapu belgesi

Satış veya devir işleminde gerekli olan diğer belgeler (örneğin, veraset ilamı, vekâletname)

Emlak beyan değeri

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) poliçesi

İnceleme ve Değerlendirme: Tapu müdürlüğü, başvuru belgelerini ve taşınmazın durumunu inceler.

Tescil İşlemi: Belgeler ve taşınmazın durumu uygun bulunduğunda, tescil işlemi gerçekleştirilir ve tapu siciline kayıt edilir.

Belgenin Teslimi: Tapu tescil işlemi tamamlandıktan sonra, tapu tescil belgesi düzenlenir ve taşınmazın yeni sahibine teslim edilir.

Tapu Tescil Belgesi İçeriği

Tapu tescil belgesi, aşağıdaki bilgileri içerir:

Taşınmazın Konumu ve Özellikleri: Taşınmazın adresi, yüzölçümü, cinsi (arsa, tarla, konut, vs.)

Mülkiyet Bilgileri: Taşınmazın sahibinin adı, soyadı, TC kimlik numarası veya tüzel kişiler için vergi numarası

Hak ve Kısıtlamalar: Taşınmaz üzerindeki haklar, kısıtlamalar, ipotekler, intifa hakları gibi bilgiler

Tapu Tescil Belgesi ile İlgili Bilinmesi Gerekenler

Hukuki Güvence: Tapu tescil belgesi, mülkiyetin hukuki güvence altına alındığını gösterir. Bu belge ile mülkiyet hakkı, yasal olarak korunmuş olur.

Devir İşlemleri: Taşınmazın satışı veya devri gibi işlemler tapu tescil belgesi aracılığıyla yapılır. Devir işlemi, tapu siciline işlenerek tamamlanır.

İpotek ve Hak Tesisi: Taşınmaz üzerinde hak tesisi (örneğin, ipotek) yapılmak istendiğinde, tapu tescil belgesi esas alınır.

Tapu Tescil Belgesinin Önemi

Tapu tescil belgesi, taşınmaz mülkiyetinin devri, ipotek tesisi, miras işlemleri gibi pek çok hukuki işlemde temel belge olarak kullanılır. Mülkiyetin güvence altına alınmasını sağlar ve taşınmazla ilgili her türlü işlemin resmî kayıtlara geçmesini temin eder.

Tapu başvurusu için istenen belgeler



