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TOKİ konut taksit artışı hesaplama! İşte TOKİ Sosyal Konut Projesi ödeme planı tablosu

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilecek "İlk Evim, İlk İş Yerim" sosyal konut projesine başvurular, 14 Eylül'de gece saatlerinde e-Devlet üzerinden başladı. Konut tipi 2+1 ve 3+1 ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak. Hak sahiplerinin konut tercihleri, ihale yapıldıktan sonra kura neticesinde belli olacak. TOKİ taksitleri zam oranı ne kadar? TOKİ sosyal konutları aylık taksit ne kadar, sabit mi? Enflasyon oranı ve memur maaş zammı TOKİ taksitlerine mi yapılıyor yaksa daire fiyatına mı? TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde ödeme planı tablosu!

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Haber Merkezi Yeni Şafak
e devlet TOKİ başvurusu: TOKİ taksitleri nasıl hesaplanır? Sosyal konut aylık taksitleri ne kadar, 2+1, 3+1 aylık ödeme planı
TOKİ taksitleri nasıl hesaplanır, sosyal konut daire fiyatları taksitleri sabit mi, artıyor mu?

TOKİ Sosyal Konut Projesi 250 bin konut detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Alt ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak olan Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı TOKİ başvuruları, Ziraat-Halk Bankası şubelerinden ve e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirmekte. İşte TOKİ başvuru ücreti, 2+1, 3+1 daire fiyatları, taksit tutarları vade sayıları ile sosyal konut taksit hesaplamaları.

TOKİ başvuru ücreti ne kadar?

TOKİ sosyal konut projesi başvuru ücreti, 500 TL olarak belirlendi.

TOKİ 3+1 ve 2+1 konut fiyatları ne kadar?

2 trilyon TL'den fazla ekonomik hareketliliğe yol açarak, hem konut hem de kira fiyatlarını düşürmesi beklenen projede, 3+1 konutların başlangıç fiyatı 850 bin TL şeklinde açıklandı. Proje kapsamında inşa edilecek 2+1 konutların başlangıç fiyatı ise 608 bin TL olacak.

TOKİ sosyal konut 3+1 ve 2+1 konutlarında taksitler ne kadar olacak?

Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olunabilecek. Öte yandan, 850 bin fiyata sahip 3+1 konutlar ise 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile alınabilecek.

İstanbul, Antalya, İzmir ve Bursa TOKİ 3+1, 2+1 daire fiyatları ve taksitler ne kadar?

  • İstanbul, Antalya, İzmir ve Bursa İlllerinde 2+1 Brüt 75 metrekare ev fiyatı 679.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 2.546,25 TL,
  • İstanbul, Antalya, İzmir ve Bursa İlllerinde 2+1 Brüt 85 metrekare ev fiyatı 770.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 2.887,50 TL,
  • İstanbul, Antalya, İzmir ve Bursa İlllerinde 3+1 Brüt 105 metrekare ev fiyatı 950.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 3.562,50 TL,
  • Ankara ve diğer Büyükşehir olan illerde 2+1 Brüt 75 metrekare ev fiyatı 643.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 2.411,25 TL
  • Ankara ve diğer Büyükşehir olan illerde 2+1 Brüt 85 metrekare ev fiyatı 729.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 2.733,75 TL
  • Ankara ve diğer Büyükşehir olan illerde 3+1 Brüt 105 metrekare ev fiyatı 900.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 3.375,00 TL

Büyükşehir olmayan illerde 2+1 75, 85 metre kare ev fiyatları, taksit tutarları ne kadar?

  1. Büyükşehir olmayan illerde 2+1 Brüt 75 metrekare ev fiyatı 608.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 2.280,00 TL
  2. Büyükşehir olmayan illerde 2+1 Brüt 85 metrekare ev fiyatı 689.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 2.583,75 TL

Büyükşehir olmayan illerde 3+1 105 metre kare ev fiyatları, taksit tutarları ne kadar?

Büyükşehir olmayan illerde 3+1 Brüt 105 metrekare ev fiyatı 850.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 3.187,50 TL

TOKİ taksit ödemeleri ne zaman başlayacak?

TOKİ'nin taksit ödemelerinin sözleşme imzalama tarihini takip eden aydan itibaren başlamı bekleniyor.

TOKİ taksitleri nasıl hesaplanır?

TOKİ projelerinden ev alan vatandaşlar 2022 yılı taksitlerindeki zam oranını merak ediyor. İşte Sabah’ta yer alan habere göre, TOKİ sosyal konut 2+1, 3+1 aylık ödeme planına ilişkin detaylar. TOKİ'nin kampanyasında 2+1 daire için 240 ay ödeme öngörülüyor. Belirlenen taksit tutarı ise 2 bin 280 lira. Önümüzdeki 20 yıl boyunca ortalama maaşlara yapılacak zammın yüzde 10 olduğu dikkate alındığında bu kampanyadan 2+1 daire alanlar toplamda 1 milyon 548 bin lira ödeyecek.

  • Aylık taksit ödemesinin her yıl yüzde 10 arttığı dikkate alınırsa, ikinci yıl taksit 2 bin 508 lira, üçüncü yıl 2 bin 758 lira, üçüncü yıl 3 bin 33 lira olacak. 20 yıl sonunda en son taksit ödemesi ise 13 bin 737 TL olarak gerçekleşecek. Fakat bu hesaplara rağmen, TOKİ'nin geçmiş kampanyalarında taksit ödemelerine yaptığı artışın enflasyonun dörtte birinden bile az olduğu dikkate alınmalı.

TOKİ taksitleri son 6 aylık enflasyon oranı ve memur maaş zamlarına göre belirleniyor. TOKİ tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 2021 yılı 2. dönemi için zam oranı yüzde 5 olarak belirtilmişti.

TOKİ'nin 2021 yılı zamları ile ilgili yaptığı açıklamada "TOKİ tarafından ettirilen ve bir önceki altı aylık memur maaş artış oranına bağlı olarak satışa sunulan yeni projelerin, geri ödemelerine esas borç bakiyeleri ve taksit bedelleri, bir önceki altı aylık dönemdeki (1 Ocak 2021- 30 Haziran 2021 dönemi) memur maaş artış oranı ile güncellenecek olup, bu oran yüzde 7,33’dür. Ancak, bu oran 2021 yılı ikinci altı aylık dönem için İdaremizce yüzde olarak uygulanacaktır." ifadeleri yer almıştı.

TOKİ başvuru şartları:
TOKİ başvuru şartları:

TOKİ'den yapılan açıklamada "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan 250 bin Sosyal Konut Projemiz kapsamında 'Başvurunuzun ardından kurada öncelik sağlanacağı ve bunun için para talep edildiği' yönünde dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu şikayetleri gelmektedir." denildi.

TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı
TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı

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